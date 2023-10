¿Renació el amor? Joven va a una fiesta, pero pasa incómodo momento al ver a su ex

04/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven tuvo un incómodo momento al encontrarse con su ex durante una fiesta, pero ello no fue impedimento para realizarse una peculiar invitación, sin importarle quién la acompañaba en ese momento.

Donde hubo fuego, ¿cenizas quedan? Muchas parejas deciden terminar sus relaciones debido a distintas diferencias, hasta algunos, por infidelidades. Son muy pocas quienes logran mantener una buena amistad después de su ruptura.

Joven baila con su exnovia

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se encuentra feliz celebrando en una fiesta, pero al parecer, una de sus amistades le pasa la voz sobre la presencia de una invitada en particular, que le cambió drásticamente el gesto en su rostro. ¿De quién se trata?

Al otro extremo de la sala, se hallaba su exnovia, pero no se encontraba sola, ya que a su lado estaba un chico, quien sería su actual pareja. A pesar de ello, el joven, con una sonrisa, decide acercarse lentamente y le extiende la mano para invitarla a bailar y quizás recordar "sus mejores momentos".

"Cuando tu ex te saca a bailar en frente del actual", se lee en la descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 70 mil reproducciones en la famosa plataforma china de TikTok.

¿Qué dijeron los seguidores en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir a ambos por mantener una buena amistad a pesar de haber tenido problemas como pareja.

Por otro lado, algunos usuarios criticaron a la chica por aceptar salir a bailar con él y no respetar a su pareja, quien la acompañaba en ese momento.

"Si yo veo que está viniendo hacia mí, tomo inmediatamente a mi pareja y salgo a bailar con él", "donde hubo fuego cenizas quedan", "quién tenga miedo a morir, que no nazca", "si se va a una fiesta es para divertirse, bailar, si voy a estar sentada me quedo en mi casa", "si la ex acepta, ahí no es, buscaré una con mentalidad madura y que sea leal", "yo lo rechazaría por respeto", "bien campeón", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven tuvo un incómodo momento cuando fue a una fiesta y se encontró con su ex, quien la invitó a bailar a pesar de que ella estaba acompañada de su actual pareja.