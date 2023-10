¡Revelador! 'León' es sorprendido en motocicleta, pero usuarios se dan cuenta: "A veces ladra"

26/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, los casos insólitos siempre dan de qué hablar. Esta vez, un 'león' fue sorprendido en una motocicleta, pero los usuarios al darse cuenta dijeron que este animalito, a veces, ladraba.

"De no creer"

El clip viral titulado: "Is it a lion" le pertenece a la cuenta @maxiapamdao y nos muestra un hecho inusual e impactante en la calle de una ciudad.

No cabe duda que, en las calles, el uso de motos lineales es una gran alternativa para movilizarse dentro del caos vehicular a la que la ciudadanía se ve enfrentada día a día.

Si bien es cierto, al igual que tener un auto se necesitan algunos requisitos; su practicidad en el transporte lo hacen ser el preferido por muchas personas a la hora de escoger este medio para su trajín diario.

En ese sentido, es muy común ver aparcados en distintas partes de la ciudad algún ejemplar de estos. Sin embargo, en las imágenes viralizadas se logra observar a un 'león' sentado sobre una motocicleta, lo que llamó rápidamente la atención de una usuaria de la plataforma china, quien no dudó en grabar y subirlo a su red social.

No obstante, los cibernautas repararon que no sería un felino como tal, sino un can de raza pitbull, quién había sido vestido como 'el rey de la selva', agregándole unos lentes oscuros para darle un aire más aguerrido.

Lo que más llamó la atención de esta escena fue la pose del animalito: quieta y expectante. Este insólito hecho fue muy comentado en TikTok.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 19 segundos de duración no tardó en viralizarse, ya que hasta el momento cuenta con 123.5 mil me encantas, 2 278 comentarios y 5 465 guardados.

Las respuestas fueron diversas ante el suceso visto en la plataforma asiática: "Es un 'león' cuidador", "es de la raza pilfrut león", "lindo perrileón, elegante con todo y lentes", "a veces ladra", "el moto león", "yo pensando que nos visitan de la sábana africana", "con ese equipo de seguridad ni quien se atreva un tantico a tocar la moto", "qué 'león' tan bello", "la cosa es defender la moto aunque sea con un 'león'", "el dogleon", "se pasan con Firulais, alias perro-león", "el perrileón no existe".

De esta manera, un 'león' se hizo tendencia en la plataforma asiática al vérsele sentado sobre una motocicleta; sin embargo, los usuarios se dieron cuenta que no era ese tipo de animal sino un amigo de cuatro patas.