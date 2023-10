Romeo Santos cumple el sueño de una fanática con cáncer: "Eres una luchadora"

El cantante de bachatas, Romeo Santos, tuvo un noble gesto con una mujer que lucha contra el cáncer, en Ontario, California, al subirla al escenario y darle un beso, para cumplir con uno de sus deseos.

Muchos fans buscan estar cerca a sus artistas favoritos y no dudan en hacer todo lo posible para conseguirlo, por lo cual, lograr tener un beso, una firma u otro artículo es una gran emoción y recuerdo que valorarán por siempre.

En el material audiovisual, de solo 53 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Romeo Santos realizaba su concierto el 11 de octubre, en California, como parte de su tour 'Fórmula Vol. 3' y detiene su presentación al ver un cartel que le llamó mucho la atención.

El 'Rey de la Bachata' vio que en primera fila se encontraba una mujer con un letrero que decía "Ni el cáncer me detiene para robarte un beso", por lo cual, el artista no dudó en subirla al escenario y dedicarle algunas palabras emotivas reconociendo su ardua lucha al tratar de combatir esa enfermedad.

Romeo Santos no dudó en aclarar que más allá de "aprovecharse de la situación", buscaba cumplir el sueño de la joven, y no dudó en darle un 'piquito', que se ganó el aplauso de todos los presentes en su concierto, así como ovaciones y piropos.

"Verte me marcó mucho, todo tiene que resultar bien, déjaselo a papito Dios. Recién lo voy a contar: 'Esta chica que la vi desde allá arriba tiene un cartelón y no voy a dejar que esto se mal interprete que yo me quiero aprovechar sino solamente cumpliendo un sueño'", se escucha decir al intérprete de 'Propuesta indecente'.