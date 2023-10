Rusa prueba chica morada por primera vez y queda impactada: "¡Qué sabor tan diferente!"

02/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La chicha morada es una de las bebidas naturales de nuestro país con mayor gusto y preferencia por la mayoría de peruanos, pero también de algunos extranjeros. Ese fue el caso de una ciudadana rusa que reaccionó de una manera particular al probarla por primera vez.

"Deliciosa"

El clip viral titulado: "Rusa probando la chicha morada por la primera vez" le pertenece a la cuenta @milkokiessss y nos muestra su experiencia al consumir nuestra bebida basada en el maíz morado.

Para acompañar un buen plato de comida criolla con algo natural y riquísimo siempre será una buena opción beber un vaso de chicha morada.

Si bien es cierto la gaseosa o refrescos son alternativas para ese fin, la incondicional chicha fue y será la mejor forma de comer algo muy rico en cualquier momento del día.

Y esta fue la peculiar situación que vivió una joven rusa al tomar un poco de esta bebida de una botella.

"Es un sabor diferente. Nunca había probado algo así, pero me gusta. ¡Qué rico!", dijo emocionada para sus seguidores en TikTok.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse la reacción de la tiktoker generó una ola de visualizaciones en la plataforma asiática. Hasta el momento, el video cuenta con 2 955 me encantas, 246 comentarios y 94 guardados.

Las respuestas al corto no dejan de admirar la sinceridad de la extranjera para con nuestra deliciosa bebida nacional, pero destacaron que lo que había probado era 'procesada': "Para probarla por primera vez, tiene que tomar la chicha de maíz morado natural y no artificial de botella", "mejor la preparas en casa", "eso no es chicha, es puro colorante, prueba lo natural, ahí sabrás qué es lo mejor", "esa chicha tiene mucha azúcar con sabor distinto a la natural", "tienes que probar la chicha morada casera, esa de botella no tiene sabor a la misma chicha morada".

Otros comentarios no dejaban de bromear con lo expuesto: "Ya me dio sed", "Nooo. La mejor chicha es de la tía veneno", "yo soy como la chicha, morado", "esa chicha no pe'".

De esta manera, una joven rusa se hizo tendencia en TikTok al mostrar su experiencia de probar chicha morada por primera vez. Los cibernautas no dejaron de sugerirle que probara mejor la bebida de manera natural y no procesada que era justamente la que había tomado para el video viralizado en la plataforma china.