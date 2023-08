"Sale contigo, vuelven juntos": Joven sigue en auto a su novia que le hizo 'berrinche'

08/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales se muestran los casos más sorprendentes donde las parejas son las protagonistas tras revelar sus más divertidas anécdotas vividas en su relación. Es así como el video compartido por la cuenta de @ivanalvaro38, en la famosa plataforma asiática de TikTok, se ve cómo un chico decidió no dejar sola a su novia en plena madrugada a pesar de haber discutido.

La siguió por varias cuadras

En el material audiovisual, de 25 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja de enamorados, al parecer habrían discutido, y ella furiosa decidió bajar del auto. A pesar de la complicada situación, el chico decidió seguirla lentamente para ver que no le pase nada en plena madrugada.

"Berrinchitos a las 2:00 a.m., qué romántico", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado más de 1.6 millones de reproducción, 196 mil 'me gusta' y miles de interacciones en la plataforma china.

¿Cómo reaccionaron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la actitud del joven por no dejarla sola en la madrugada a pesar de encontrarse molesto con ella. Asimismo, otros internautas expresaron que la primera impresión que tuvieron de la escena fue que no se trataba de su pareja sino que alguien la perseguía con malas intenciones.

"Al menos a ella le siguen en carro, a mí ni a pie me siguen", "Jajajaja mi esposa me hizo eso una vez la tuve que seguir como dos cuadras todo por no querer comer salchipapa", "Berrinches a las 2am JAJAJA, extraño mis épocas tóxicas eso le daba emoción a la vida", "a mí me seguían y un caballero lo paró y le preguntó por qué seguía a la señorita y él: es mi esposa no se quiere subir y tampoco se puede ir sola", "bien por cuidarla... por más molesto que estés nunca las dejen solas", "salió contigo tiene que volver", "jajaja ahí es cuando uno no se sabe si reír o llorar jajaja", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por lo cual fue compartido por distintos medios de comunicación y plataformas como Twitter y Facebook, tras ver cómo un joven no dudó en seguir por largas cuadras a su novia tras hacerle un berrinche, para asegurarse de que no le pase nada malo en el camino.