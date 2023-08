"Salió cara la locura de amor": Joven se tatuaba el nombre de su novia, pero le terminan

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes donde distintos jóvenes dan a conocer sus relaciones amorosas y todo lo que están dispuestos a hacer para demostrar a sus parejas cuánto las quieren. Sin embargo, la locura de amor que realizó un chico causó polémica: se tatúa el nombre de su novia, pero lo terminan.

Locura de amor

En el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Jonathan Ulises, se encontraba echado para que puedan realizarse un tatuaje para tener el nombre de su ser amada en su piel, especialmente en la parte de su cuello.

El chico llamó a su novia para darle la noticia de que estaba realizándose un "detalle de amor", pero no esperaba la respuesta de quien creía sería la mujer de su vida, dejándolo no solo sorprendido a él, sino también al tatuador, quien no sabía si debía continuar con el proceso porque ya había iniciado con la primera capa de tinta.

"Ya no quiero nada contigo y por favor no me vuelvas a buscar, bye", se escucha decir a su novia en el celular, rompiéndole así toda su ilusión y los años que compartió junto a ella. El clip logró acumular alrededor de 3 millones de 'me gusta' y miles de interacciones en la plataforma china de TikTok, donde fue compartido.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena porque consideraron que era actuado. Sin embargo, otros internautas expresaron que uno nunca debería tatuarse el nombre de sus parejas porque nunca saben cuándo terminará el amor que alguna vez los unió, por lo cual le dieron algunos consejos y críticas.

Causó polémica

"El tatuador bien agüitado porque ya no le van a pagar", "cómo se van a tatuar el nombre de su pareja, es obvio que van a terminar en algún momento", "eso si duele la verdad", "el tatuador: ¿pero sí me vas a pagar?", "el verdadero: 'se le borró la sonrisa'", "hasta el tatuador se arrepintió", "hasta a mí me dolió", "eso sí duele", "a buscar a otra con el mismo nombre", "por qué hacen eso, por qué se tatúan el nombre de su pareja", "si están aferrados a tatuarse el nombre de su pareja, tatúense nomás su inicial", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales tras ver cómo un joven quedó desconcertado al saber que su pareja le terminó en pleno proceso de tatuarse su nombre.