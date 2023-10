¿Se arrepintió? Novio genera polémica al usar un letrero pidiendo ayuda en plena ceremonia

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un novio decidió hacer una pequeña broma y no dudó en sacar un cartel donde pedía "ayuda" en plena ceremonia de su boda, dejando desconcertada y molesta a su pareja, así como al sacerdote que oficiaba su unión ante Dios.

Muchas parejas buscan la forma de amenizar sus bodas e incluso dar grandes sorpresas como bailes, coreografías con los familiares de la novia, pero la que organizó el novio que aparece en el video de @animesa, en X (antes Twitter) causó gran controversia.

Novio hace broma en su boda

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre lucía su mejor traje y se encontraba al lado del "amor de su vida" para unir sus vidas para siempre.

Sin embargo, cuando llega el momento decir sus votos matrimoniales, saca una hoja de papel que deja desconcertados a todos en el salón. ¿Qué decía?

La alegría de la novia cambió por completo al leer que en el cartel que sostenía su pareja decía: "Help me! (ayuda en español). Lo que debía ser el mejor día de su vida, se convirtió en un tenso momento por quien estaba a punto de ser su esposo.

Molestó a su pareja con su cartel

Todos los invitados se sintieron incómodos e hicieron silencio por ver lo que la novia estaba a punto de hacer: ¡lo golpeó con el ramo!

Para tratar de cortar la tensión, el novio no dudó en señalar a todos que el cartel era parte de su pequeña broma, pero al parecer no fue del todo convincente, por lo cual causó el debate entre los seguidores de las redes sociales.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Por otro lado, algunos usuarios se mostraron indignados por el comportamiento del novio indicando que "arruinó un día especial".

"Yo me iría a llorar y dudaría en casarme, realmente este tipo de bromas/humor no son algo con lo que yo esté de acuerdo", "somos diferentes y en ese sentido, pues a lo mejor así es el humor de ellos", "no me caso, qué horror estar con alguien así", "además en esas bromas siempre es la mujer quien 'amarra' al hombre, como si el matrimonio fuera el final de la libertad", fueron algunas de las principales reacciones delos internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y opiniones divididas en las redes sociales al ver cómo un novio decidió hacer una peculiar broma en plena ceremonia al momento de dar sus votos matrimoniales: ¡un cartel con la palabra 'ayuda'".