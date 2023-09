¡Se desahogó! Joven sube a bus de transporte público para contar cómo su expareja le fue infiel

Superar una ruptura amorosa donde hubieron múltiples engaños es complicado y muchas personas acuden a terapia para sobrellevar esta situación, sin embargo, un joven a sorprendido en redes sociales después que decidió desahogar sus sentimientos en un bus de transporte público, al que subió para contarle a todos los pasajeros la historia de cómo su expareja le fue infiel en más de una oportunidad.

El video fue publicado por el tiktoker Jonatan Ulises (@jonatan_ulises_), quien colocó en la descripción del video, que era las personas podían saber su historia porque Dios ya lo sabe. "Si dios lo sabe, que lo sepa todo el mundo".

Las imágenes que se volvieron virales muestran a Jonatan de pie en un autobus de transporte público, él estaba de y en el momento menos pensado empezó a decir.

"Hola les voy a contar cómo me engañó mi ex porque me siento traumado por él", empezó narrando el tiktoker.

Seguido de eso, procedió a dar varios detalles sobre su fallido romance y los pasajeros estaban atónitos antes la historia de Jonatan.

"Llevábamos una relación de 4 años en la cual fueron puras mentiras. Él se metía con múltiples personas mientras yo estaba en la casa. Me decía que trabajaba de noche, pero eso era falso porque él se iba y hacía otras cosas. Hizo un trío con su mejor amigo y hace poco me mintió diciendo que no veríamos el fin de semana, pero ya tenía otra pareja. Durante las 4 o 5 años que estuve con él, me sentí humillado todo el tiempo", contó.