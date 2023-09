¡Se las ingenia! Madre de familia sorprende al cocinar con siete soles y conmueve a usuarios

Para nadie es un secreto que la economía del país está atravesando una crisis, pues el precio de los alimentos ha subido de forma considerable, sin embargo, una madre de familia sorprendió en TikTok al mostrar que usó siete soles para cocinar el almuerzo para sus hijos; esto provocó ternura en los internautas y se unieron en una campaña para apoyar a la mujer.

La mujer del video se llama Fátima Roxana (@rox_q.c) y según cuenta, es madre de familia de dos hijos y sobrevive trabajando día a día vendiendo cosas en la cachina.

El video empieza cuando Roxana narra que ese día solo logró vender 7 soles, por lo que ese era su presupuesto para hacer hacer el almuerzo para 3 personas (ella y sus dos hijos).

Fátima se dirigió al mercado y lo primero que hizo fue comprar un brócoli, qué le costó S/ 1.4, seguido de eso fue la carnicería y comentó que le pidió a la vendedora que por favor le de S/ 2 de carne y por suerte accedió, pues como se sabe, la carne es bastante costosa actualmente.

Enseguida, compró un cuarto de lentejas por S/ 1.6 y un cuarto de huevo que le costó un S/ 1.5, luego explicó que ya no tenía dinero para comprar frutas, sin embargo, una de sus amigas accedió a fiarle granadilla y sandía.

Roxana se dirigió a su casa, donde mostró todo el proceso de preparación de sus alimentos, el menú del día era lentejas con arroz y tortilla de brócoli; y así fue que pudo alimentar a su familia con los únicos siete soles que había logrado ganar ese día, producto de su trabajo en la cachina.

La historia de Roxana causó mucha conmoción en TikTok y debido a eso, miles de internautas emprendieron una campaña para poder ayudar a esta madre de familia. Asimismo, muchas usuarias se sentían identificadas con esa historia, por lo que expusieron su malestar mediante redes sociales.

"Hazte una cuenta de yape para poder apoyarte aunque sea con 5 soles", "Yo vendo verduras en el mercado Y si alguien necesita para comer les puedo regalar algo porque sé que muchos no tienen dinero"," Yo sé que es no tener plata para darle de comer a nuestros hijos hoy no pasó lo mismo y solo pude darles arroz me siento mal", se lee en comentarios de TikTok.