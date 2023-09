"Se llevan a Firulais": Dos perritos son entregados como regalos en matrimonio en Huancayo

05/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más virales e insólitos, como el compartido por la cuenta de @ruta66_route66, donde una pareja de invitados sorprendió a los recién casados, en Huancayo, con sus peculiares regalos: ¡dos perritos!

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se realiza una gran fiesta en honor a una pareja de recién casados en Huancayo, pero lo que dejó boquiabiertos a todos los invitados fue los costosos regalos que cargaban cada uno al ritmo de un popular huayno.

Dos perritos como regalos

Algunos cargaban mesas, sillas, cajas de cervezas, y otros objetos que podrían ser de gran utilidad para los esposos, pero no esperaban que dos señores, con sus mejores pasos de baile, cargaran a dos perros de gran tamaño. La escena no pasó desapercibido y recibió miles de interacciones de internautas que no dudaron en tomar con buen humor la situación.

"Como cuando no hay dinero para los novios", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado obtener alrededor de 9.520 'me gusta', en la famosa plataforma china.

Asimismo, algunos usuarios aprovecharon en recordar que cada matrimonio que se realiza en esta ciudad de Junín, se gasta una fuerte cantidad de dinero como una competencia entre las familias de la pareja de recién casados. También expresaron, que el valor del objeto que entregas como regalo será devuelto en una próxima ocasión, por lo cual se esmeran por quedar bien ante los novios.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que aprovecharon en dejar sus más divertidas anécdotas vividas en las bodas de sus amistades.

"Firulais: 'Me la estoy pasando bien raro'", "todo sea por el pollito", "Firulais: no quería venir", "todo sea por el caldo de mote", "Firulais: Está bien que sea lo más precioso para ustedes, pero que me ofrezcan, no se pasen", "Firulais: ¿cómo es posible este suceso?", "secuestran dos Firulais", "el perrito: ¿qué culpa tengo yo?", "lo bueno es divertirse y pasarla bien", "el mejor regalo de todos", "pobre Firulais, paga plato roto", "Como debe de ser Huancayo con su palpa. Tradicional con lo que hay cariño es cariño", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo dos hombres no dudaron en entregar como regalo de bodas, dos perritos, en Huancayo.