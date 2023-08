"Se llevó lo más valioso": Hombre guarda trozo de limón que no utilizó en restaurante

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok nos vuelve a sorprender con un video donde un hombre sorprendió a todos sus seguidores al no dudar en guardar un pedazo de limón que le sirvieron al momento de pedir su almuerzo en un restaurante.

Ante el reciente incremento del precio de uno de los productos más utilizados en las casas de todos los peruanos, como el limón, muchas familias tratan de hacer alcanzar su dinero para conseguirlo o encontrar un reemplazo.

Hizo lo impensado: "Vale oro"

En el material audiovisual, de solo 12 segundos de duración, se ve cómo un hombre termina de almorzar en un restaurante y no usa el pedazo de limón que le dieron para que pueda usarlo en su sopa, todo por una importante razón. ¿De qué se trata?

Sin dudar ni un segundo, el hombre no quiso desperdiciar nada, agarró un pedazo de papel y envolvió el pedazo de este cítrico para luego pedir a su acompañante que lo guarde como si se tratara de algo muy preciado para llevarlo a su casa y preparar alguna ensalada o un refresco.

"Vale tanto que mejor me lo llevo a casa", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones en la famosa plataforma china.

Muchos seguidores señalaron que ellos harían lo mismo al ver que los productos de primera necesidad como el limón siguen aumentando su precio, e incluso pidieron que las autoridades hagan algo al respecto.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que quedaron asombrados con la escena, mientras que otros tomaron con buen humor la forma en que el señor aprovechó la oportunidad de ahorrar su dinero.

"Es el oro verde", "no hay de otra", "12 soles el kilo de limón", "yo también haría lo mismo", "ahora solo unas gotas para mi ensalada", "a eso llamo sacar los impuestos a mi comida", "por suerte todavía no llego a esos extremos", "no lo había pensado, mañana paga pato el cevichero", "es oro", "está caro el limón", "se llevó lo más valioso", "menos mal nadie lo vio sino lo asaltaban", "a sacarle el jugo donde sea y qué mejor en mi casa", "nada debe desperdiciarse", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un hombre guardó secretamente el pedazo de limón que recibió al momento de pedir su comida en un restaurante.