¡Se lo dijo! Joven expone a su novio por no llevarla al estadio: "Si sé de fútbol"

El partido de ayer entre Perú y Argentina sigue causando furor en las redes sociales. Esta vez, se hizo viral a una joven que expuso a su novio por no querer llevarla al estadio, a lo que ella manifestó que sí sabe de fútbol.

"Comentarista deportiva"

El clip viral titulado: "Cuando mi novio no me lleva al estadio porque no sé nada de fútbol" le pertenece a la cuenta @dra.shirleypantoja y nos muestra a los seleccionados de ambos conjuntos deportivos que jugaron ayer en el Estadio Nacional de manera didáctica y divertida.

Es un cliché que digan que una mujer no sepa de fútbol, solo por el hecho de ser de este sexo. Sin embargo, el conocimiento sobre algo y, mucho más, sobre este deporte no es cosa de género sino de habilidad.

Ese es el caso, de una usuaria que de manera creativa "expuso a su novio" por presuntamente no querer llevarla al estadio la noche de ayer para presenciar el Perú vs. Argentina alegando que "no sabía nada del deporte rey".

Por ello, la usuaria Shirley Pantoja puso de manifiesto un corto con los rostros más representativos del partido y que ella sabía perfectamente quiénes eran.

"Paolo Guerrero: el ex de Alondra. Pedro Gallese: al que le perdonaron la infidelidad. Lionel Messi: el esposo de Antonella Rocuzzo. Rodrigo de Paul: el ex de Tini. Luis Advíncula: el que te deja coja sino next", fueron los futbolistas escogidos para su video viral.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el material audiovisual de 16 segundos no tardó en hacerse tendencia en TikTok, ya que cuenta con 38.5 mil me encantas, 748 comentarios y 2 322 guardados.

Algunos cibernautas apoyaron la postura de la joven: "Claro que sabemos de fútbol", "nosotras ayer", "yo viendo el partido", "¿cómo que no?", "ves, la próxima vamos", "ya ves que sí", "bien informada", "ayer tenía las mismas referencias", "todas", "faltó Sergio Peña el ex de la Revello", "tan cierto", "¡qué buen TikTok!", "son datos esenciales", "no mana, Messi es Messi", "informaste", "recontra merecías ir al estadio", "todo conocimiento es válido", "sabes lo necesario", "no veo fallas en tu lógica", "más informada del chisme".

De esta manera, una joven expuso a su novio por presuntamente no quererla llevar al estadio la noche de ayer al no saber de fútbol. Los cibernautas no dejaron de opinar sobre el 'video ocurrente' de la usuaria que les sacaron muchas risas sobre su lógica.