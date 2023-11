¿Se lo perdonará su mamá? Niño borda yute, pero por error cose el forro del sillón: "Mi primera chamba"

21/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok los videos caseros son de los contenidos más comunes y vistos. Esta vez, un corto ha tenido notoriedad al mostrar a un niño queriendo bordar un yute, pero por error cosió el forro del sillón.

"Gajes del bordado"

El clip viral titulado: "Mi sillón" le pertenece a la cuenta @ayc.decor y nos presenta la singular anécdota de una mujer que vio como su mueble se echaba a perder.

No cabe duda que, en casa mamá es quien se encarga de ver lo mejor, para que el lugar donde uno vive siempre esté de la mejor manera. Y es que, no solo es cosa de género, sino que forma parte del instinto de su existencia. El poner en orden todo y procurar que en el hogar todo se encuentre bien, no sería posible, sin ese sentido común, que solo una mujer puede tener.

En ese afán, un video se ha vuelto tendencia en la plataforma china al ver a una madre preocupada por su mueble, ya que este se iba echando a perder por una travesura inocente de su pequeño, quien como parte de una tarea le tocaba bordar un yute. Su pesar, probablemente, se deba a que el objeto le había costado mucho obtener.

Esta ocurrencia muy común en los hogares, se hizo tendencia rápidamente ya que ha tenido 62.5 mil reproducciones y todo tipo de comentarios.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto se llegó a difundir masivamente en TikTok, ya que hasta el momento cuenta con 1 780 me encantas, 61 comentarios y 94 guardados.

Las reacciones a este caso particular de una mamá abrió debate en la plataforma asiática: "Si fui, pobre mi polo", "con tanta paciencia que lo hacía", "lo bueno que solo fue un punto", "esos trabajos eran en mis tiempos", "qué duro está este yute, seguro pensaba (el niño)", "yo con mi buzo de colegio", "me acordé cuando cosí mi pantalón", "mi primera chamba", "se pasó", "mijito", "bello tu hijo", "no me río porque fácil puede ser Fabian", "faltó ver la expresión de la mamá", "¿cómo se llama eso donde cosen? Lo busco hace tiempo", "se llama yute y se teje con aguja punta Roma".

De esta manera, un niño se hizo viral al coser yute y por casualidad el forro del sillón de su mamá, y echarlo a perder. Sin embargo, los cibernautas mostraron su solidaridad con el menor, porque fácil pudo haber sido uno de ellos cuando recién aprendía sobre ese arte de primaria.