¡Se robó las miradas! Abuelito enternece al pasear a su perrito en un carrusel

24/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos padres se rehúsan a tener una mascota en casa por los cuidados que debe de tener, pero con el pasar del tiempo aprenden a aceptarlos y a darles todo su amor, hasta el punto de considerarlos como un integrante más de su familia. Como el caso compartido en TikTok, donde un hombre no dudó en pasear feliz al lado de su perrito en un carrusel de feria.

Perrito en carrusel

En el material audiovisual, de solo cinco segundos de duración, una joven identificada como Stef comparte el preciso momento en que su papá se robó la mirada de todos los niños y personas presentes en la feria por la forma en que consentía a su querido can.

Al inicio de la escena se enfoca a un grupo de niños disfrutando felices del juego mecánico por sus populares colores y sonidos, pero lo que más llamó la atención fue ver al señor sosteniendo en brazos a su pequeño cachorro de color blanco para que pueda mantenerse firme en dos patas sobre un pavor real del carrusel.

Compró un ticket más

Como si se tratara de un niño más, el señor de avanzada edad no dudó en pagar un ticket más para que su canino tenga un momento de diversión y bonitos recuerdos a su lado.

"Mi papá, después de decir que no quería otro perro más en la casa", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado alcanzar alrededor de 5 millones de reproducciones y miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas con la escena por ver el buen trato que recibe el cachorro por parte de su familia.

"Qué bonito que hayan dejado subir al perrito", "ese abuelito es muy amoroso con su bendición", "lo más hermoso que he visto hoy", "solo quiero ser uno de ellos", "hay qué tierno el señor llevando a su perrito a la feria", "mi papá después de decir que no quería otro perro más en la casa", "qué lindo el señor con su hijito de cuatro patitas", "las personas así tienen un corazón de oro", "el perrito: me la estoy pasando bien raro", "ese perrito tuvo mejor infancia que yo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un abuelito no dudó en tratar a su perrito como si fuera un hijo más mientras pasea en un carrusel de feria.