¡Secreto revelado! ¿Cómo se hace 'el airecito' de la Rosa de Guadalupe?

Las curiosidades siempre rondan en la mente de las personas y si son secretos de series, películas o telenovelas, las son mucho más. Ese es el caso de cómo se hace 'el airecito' de la Rosa de Guadalupe, programa que es todo un éxito en México y el mundo.

El clip viral titulado: "¿Cómo se hace el airecito de la Rosa de Guadalupe?" le pertenece a la cuenta: @annesylozano y nos muestra la parte final de una escena, de los tantos capítulos que tiene la famosa serie charra.

Algo que es muy característico en este programa, sin duda, es el 'airecito' que se posa en los personajes "al verse iluminados" ante una situación que están atravesando. Esa "luz al final del túnel" del problema que estén pasando.

Cabe destacar que esta producción, data desde el 2008 y día a día ha ido mejorando y atrapando a sus televidentes, adaptándose a los nuevos tiempo; además, de buscar nuevos nichos que le permitan acceder a situaciones controversiales e incluso surrealistas que generen expectación en su público seguidor.

Ese es el caso de una actriz juvenil llamada Annesy Lozano que ha participado en telenovelas de corte comedia-dramática como "Corazón Guerrero" (2022) y la "Saga Vencer", ficciones de muy alto rating.

Sin embargo, recientemente la actriz reveló el secreto mejor guardado de la serie: el cómo se hace "el vientecito" que eleva el cabello de las féminas.

En el video se observa a Annesy compartiendo escena con una destacada actriz mexicana, donde esta última le toma la mano a modo de "aconsejarle" algo. Con una mirada taciturna y tocándole el rostro, la observa fijamente y luego de un intercambio de palabras con su compañera de reparto es donde hace su aparición "el mágico efecto".

'Una secadora' es la responsable del airecito característico de la teleserie: "Es una secadora jaja", describe la actriz en la parte inferior de su viral.

¿Qué dijeron en las redes?

Como era de esperarse el material audiovisual captó la atención de muchos internautas, ya que hasta el momento cuenta con 1.7 millones me encantas, 11 mil comentarios y 91.1 mil guardados.

Las respuestas al corto no dejaron de ser lo más sarcásticas posibles: "Dios mío, cómo es posible este suceso", "o sea que la Rosa de Guadalupe no es real xd", "y yo pensando que era el milagro", "siento que me acaban de decir que Santa Claus no es real".

Otros afirmaban ya saber la respuesta o que en la situación de la actriz se hubieran 'muerto de la risa': "siempre pensé que era un ventilador", "yo me imaginaba un ventilador", "y cómo no se ríen, yo estaría ca**** de la risa", "cómo aguantan la risa".

De esta manera, un video se viralizó rápidamente en la plataforma china al revelar el secreto mejor guardado de cómo se realiza 'el airecito' de la Rosa de Guadalupe.