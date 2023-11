Señor causó sensación al llevar a su gato a posta médica: "Apoyo emocional"

17/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las mascotas muy aparte de brindar compañía, en algunos casos, ofrecen apoyo emocional, en personas que se encuentren atravesando momentos difíciles de distinto tipo. Al parecer, este fue el caso de un señor que llevó a su gato a la posta médica de su localidad.

"Una gran compañía"

El clip viral titulado: "Cosas que solo pasan en la salud pública" le pertenece a la cuenta @macarena_cardenas y nos muestra el singular caso de una señora que al ir a un establecimiento de salud, se topó con un inusual caso.

Este hecho sucedió en la comunidad San Juan de la Costa, ubicada en la provincia de Osorno, región de Los Lagos, en el país de Chile.

La usuaria Macarena Cárdenas asistió a una consulta médica en un centro de salud de su comunidad y vio algo peculiar: un hombre de más de 50 años al lado de su minino.

Esta situación se dio mientras el paciente se encontraba parado junto a la recepción del consultorio, esperando sacar una cita para una especialidad en específica.

Ante la ansiedad del papeleo burocrático, el señor se puso a acariciar a su pequeño felino, quien recibía el afecto de su dueño. La secretaria, por su parte, continuaba con su labor de revisar documentos y escribir datos en la computadora para concertar la consulta del paciente que tenía en frente.

Esta escena, causó la atención de Macarena, que se dispuso a grabarlo y difundirlo en su cuenta de TikTok y, hasta el momento, cuenta con mucha aceptación en medio de lo positivo y beneficioso que es tener a las mascotas al lado en los momentos que más se necesite.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de once segundos se hizo tendencia rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 8 489 reproducciones, 534 me encantas y decenas de comentarios.

Las reacciones de los cibernautas eran en su mayoría empáticas con lo visto en el metraje: "He ahí la evidencia de que los michis merecen respeto", "Oh qué tierno, lo dejan sentadito", "por fin algo de calidad", "no veo problema de que esté (ahí) ese gatito precioso", "gato de apoyo emocional", "primera vez que veo algo bueno en la salud pública".

De esta manera, un señor se hizo tendencia al ver que llevó a su gato a la posta médica para atenderse. Los cibernautas no dejaron de apoyar su iniciativa.