¡Sensacional! Amigos hicieron 'la ola' solos en el partido de la Concacaf: "Sin miedo al éxito"

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se ha viralizado la dinámica de 'la ola' que se da casi siempre antes de que empiece un partido en algún estadio o en el entretiempo. Sin embargo, esta vez solo dos personas, aisladas de las demás, la hicieron en un encuentro deportivo de la Concafaf entre Honduras y Cuba en el Estadio Olímpico Metropolitano.

"Épico"

El clip viral titulado: "POV: Vas al estadio y te toca hacer solo la 'ola'" le pertenece a la cuenta @sara95maldonado y nos muestra el momento exacto en que dos personas se levantan de sus asientos.

Al ir a un estadio, el ambiente va calentado motores desde 'las previas' donde se hacen un sinfín de barras, arengas y dinámicas muy divertidas. La toma de fotos, la compra de snacks, bebidas, entre otros, forma parte del ambiente 'futbolero' antes del gran encuentro.

Sin embargo, el momento de 'la ola' es ese instante en que cada uno de los asistentes deja su individualidad y se suman a 'un solo movimiento ondeante' que va pasando y sintiéndose a velocidad dentro del recinto deportivo, generando una buena sensación, generalmente antes del choque entre dos equipos.

Esta vez, un hecho insólito llamó la atención de los hinchas al notar que dos personas, aisladas del grupo, se encontraban en unas gradas del estadio. Y en el momento, en que pasaba 'la ola' ellos no fueron ajenos a la dinámica.

Se pararon en automático y sincronizadamente alzaron sus manos siguiendo el protocolo festivo. Una usuaria, no dudó en registrar este hecho poco usual y al hacerlo no dejó de reírse ante lo sucedido.

Cabe precisar que este partido se dio entre las selecciones de Honduras y Cuba, el pasado domingo 15 de octubre, y el resultado del marcador fue 4 - 0, en un encuentro de La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el video de 40 segundos se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, ya que hasta el momento cuenta con 57.3 mil comentarios, 288 comentarios y 2 861 guardados.

Las respuestas al momento viral fueron diversas, pero no dejaron de sobresalir las más graciosas al ver que solo dos personas, solos en una parte del estadio hayan seguido la dinámica de 'la ola'.

"Se robaron el show esos dos solos jajajaja", "eso estuvo épico, no tuvieron miedo", "jaja hasta chistoso lo hicieron", "la vivieron los manes", "esa es la actitud", "qué capos", "sin miedo al éxito", "pero por qué están allá solitos, alguien que me explique", "jaja me da ternura los 2 señores como levantan los brazos".

De esta manera, dos personas solas se volvieron tendencia en TikTok al hacer 'la ola' en el estadio, donde el partido quedó 4 - 0 en favor de Honduras en un partido de Concacaf.