"Si no paga, no sirve": Mujer sorprende al responder quién debe pagar en una cita

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y retos virales que nos sorprenden cada día, como el compartido por la cuenta de @lostcristian, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde una joven afirmaba que eran los hombres quienes debían pagar las citas que tengan con ella, porque si no no servían como pareja.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven tiktoker decide salir a la calle para realizar distintas preguntas de interés como ¿quién debe pagar en una cita, el hombre o la mujer?, causando gran revuelo y polémica.

¿Los hombres deben pagar?

En la escena, el tiktoker se acerca a una chica y al realizarse dicha interrogante queda en shock por su respuesta y los motivos que la llevan a decir: ¡los hombres!

"¿Por qué el hombre?", consulta el tiktoker, a lo que la chica dice: "Porque suma más puntos", y si en caso su pareja no decida pagar en la primera cita, no tendría sentido seguir saliendo con él: "No me llamaría más la atención seguir saliendo con él", concluye.

"Si no paga, no sirve", se lee en la breve descripción del clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 14 mil reproducciones en la famosa plataforma china, por ver cómo la joven señalaba que perdería el interés del chico con quien sale porque no desea pagar sus caprichos.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios y opiniones divididas, ya que algunos apoyaron a la chica, mientras que otros afirmaron que en una primera cita ambos deberían pagar por igual, sin ninguna distinción.

Asimismo, otros usuarios no dudaron en calificar a la joven de interesada y no hacer prevalecer el romanticismo y las verdaderas intenciones de sus parejas.

Viral en TikTok

"En pocas palabras 'interés'", "yo digo que depende el que paga es el que invita", "siento que mi deber como hombre es pagar en las primeras citas, esas es la manera de demostrar que la chica me gusta y es un acto de caballerosidad", "soy más de 50/50, me valgo por mí misma", "debería pagar el que tiene la iniciativa... Igual es muy cierto que la persona que pague o se ofrezca a pagar suman puntos, independientemente del sexo", "no me pierdo gran cosa", "nos gusta que nos consientan, ya está", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip casó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven indicaba que en una primera cita quien debe pagar es el hombre, ya que con eso suma más puntos para seguir una relación, de lo contrario, no valdrían la pena volver a verlos.