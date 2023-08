"Sin límites": Vendedor asombró a todos con su ingenio para que su negocio no fracase

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok nos vuelve a sorprender con los videos más sorprendentes e insólitos donde se ven las estrategias e ideas más curiosas de personas que buscan la forma de mejorar las ventas de sus negocios tal como el caso compartido por la cuenta de @mi_camote72.

Creatividad e ingenio

Muchos emprendedores hacen todo lo posible para atraer la mayor cantidad de clientes posibles y puedan adquirir sus productos, por lo cual no dudan en sacar a relucir su mayor creatividad.

En el material audiovisual, de 12 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un vendedor se enteró que en la escuela donde se encontraba su punto de venta, las personas no tenían permitido salir a la calle, por lo que no le quedó más remedio que ingeniárselas para que su negocio no quiebre.

Innovando en su negocio

En la escena se ve cómo el señor creó una especie de polea para poder trasladar su producto sobre una malla que lo separaba del interior de la institución educativa. Mientras que al otro lado se encuentra un joven donde esperaba recibir su producto sin ningún problema.

"Los ingenieros vendedores de la calle", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado miles de interacciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al vendedor por no rendirse y encontrar una forma de mejorar sus ventas ante un obstáculo en el camino.

"Se dice que antes trabajaba en la frontera", "estudio de mercado", "es excelente", "cuando hay ingenio no hay obstáculo posible", "a vender se ha dicho", "se gana el pan de cada de día honradamente", "trabajaba en el muro de Berlín, pero cuando lo tiraron quedó desempleado", "a ese vendedor hay que llevarlo al muro con EE. UU. para que eche a volar su imaginación", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un hombre, al ver que una escuela prohíbe a sus estudiantes y personal salir a comprar a la calle, crea inédito método para entregar cada pedido.