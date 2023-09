¡Soldado caído! Joven confesó sus sentimientos a una mujer, pero fue rechazado

13/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos de amor más sorprendentes, pero esta vez, la cuenta de @dj_killyoficial, causó revuelo al mostrar el triste momento que tuvo que pasar un joven colombiano al ser rechazado por la mujer que tanto amaba.

Son muchos los jóvenes que tratan de crear el mejor ambiente para dejar en claro cuánto les gusta una persona, y sin importarle que sea en un lugar muy concurrido como el TransMilenio, en Colombia, llegan con románticos detalles, a pesar de que el resultado no sea lo que tanto esperaban.

Lloraba por su rechazo

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven sostiene un ramo de rosas, un peluche y un globito, que sería el regalo que tenía preparado para sorprender a la mujer que tanto le gusta, y decirle cuánto la quiere, pero al parecer todo salió mal, ya que mostraba un rostro afligido y deprimido.

Es en una siguiente escena que se ve al joven tratando de convencer a una joven de sus verdaderos sentimientos, pero ella trata de evadirlo y dejarle en claro que a ella no le gusta y que sería mejor ser amigos, dejando sorprendidos a todos los transeúntes de uno de los medios de transportes más populares y concurridos de Colombia.

"¡Por todo los soldados caídos! Otro más", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aconsejar al joven para que no siga triste y que "la vida continúa".

Le dan ánimos

"¡Ay! Qué pecado, al parecer, los hombres también tienen sentimientos", "¿qué haría?", "los dramas de TransMilenio, nunca faltan", "uno ya no puede pelear con la mujer porque ya lo están grabando", "no, hombres, no se humillen así, nada vale eso", "qué pena que le hagan a uno esos shows en la calle, deberían esperar hasta la casa", "ánimo, soldado. No perdiste, a ti te perdieron, mereces mucho más", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven colombiano se convirtió en "un soldado caído" tras confesarse y ser rechazado por la mujer que tanto le gustaba.