¡Soldado caído! Joven tiene una cita en concierto de metal y lo dejan por el guitarrista de la banda (VIDEO)

De no creer. Un joven pensó que iba a tener la cita romántica de su vida en un concierto de metal sin imaginar que la salida iba a terminar con un inesperado giro a la historia luego de que lo dejaran por el guitarrista de la banda.

La tremenda historia fue contada por el propio joven argentino en redes sociales, quien se grabó con su celular luego de que su saliente ingresara al hotel en el que se alojaba la agrupación musical.

Allí, el "soldado caído" relató que todo ocurrió cuando los estaba esperando para tomarse una foto. Sin embargo, no imaginó que tras dicho momento, la mujer se iría con el guitarrista y le avisara por mensaje de texto que "se tomaba un vino y salía".

El insólito relato no concluye allí. Y es que tras narrar como ocurrieron los hechos, el joven argentino se refirió a cómo se sentían en ese momento y reconoció que estaba triste y, al mismo tiempo, enojado.

Según señaló, no creía que una situación le podía pasar. Aún así, decidió esperar afuera del hotel donde se alojaba la banda de metal para ver si salía la mujer con la que había ido al concierto.

"Obviamente que estoy triste, no voy a decir que no. Obviamente, estoy enojando. ¿Por qué pasan este tipo de cosas. El 'chabón' es una estrella de rock, pero no creía que pasaban estas cosas tan terribles. Así que estoy acá abajo y no sé si esperarla o irme a mi casa", indicó.