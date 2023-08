"Solo una copa y nos vamos": Perrito jala a su dueño hasta un bar durante su paseo

15/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos e hilarantes donde nuestras mascotas son las protagonistas por sus peculiares travesuras y peculiares acciones. Es así como el video compartido por la cuenta de @perrosymas22, en la famosa plataforma asiática de TikTok, un perrito "obligaba" a su dueño a ingresar a un bar durante su paseo.

Can lleva a su dueño al bar

En el material audiovisual, de 35 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre mostraba resistencia al percatarse de que su can tiraba de su correa en dirección a un bar durante su caminata nocturna. A medida que el perro insiste, el hombre finalmente cede ante la determinación de su "fiel amigo de cuatro patas".

"¡Miren cómo lo jala para que entre!", se escucha decir al joven que decidió captar el momento con su cámara y compartirlo con sus seguidores en la plataforma china, generando miles de interacciones.

La escena demostraba cómo las mascotas asombran a todos con sus acciones e insistencia para conseguir lo que quieren. Asimismo, muchos internautas aprovecharon en bromear con la escena y señalar que "era la excusa perfecta para salir de casa y divertirse con los amigos".

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en mostrarse conmovidos con la peculiar acción del can.

Viral en TikTok

"El perro: solo una copa y nos vamos, te lo juro", "el mejor amigo del hombre", "mi novia no me va a creer que el perro me metió a la cantina", "capaz sabe que borracho le compra cualquier juguete , por eso lo prefiere ver borracho", "los perritos siempre nos alegran el día", "ellos son tan adorables", "la excusa perfecta para divertirse", "se convierte en guardaespaldas", "que conste que es idea de Firulais", "Firulais y su método de seducción", "nadie se resiste", "tira duro hasta lograr su cometido", "problemas que a todos los hombres les gustaría tener", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un gran perro se volvió viral luego de que tratara de "obligar" a su dueño a entrar a un bar durante su famoso paseo nocturno, robándose así la mirada de todos los transeúntes.