"Son caros y molestos": Abogada causa polémica por sus razones para no tener hijos

08/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos virales donde los padres demuestran todo su amor por sus hijos y las principales actividades que realizan a su lado, sin embargo, una joven británica causó polémica por señalar las 10 principales razones que la llevan a no querer tener hijos.

Enumeró 10 razones

En el material audiovisual, de dos minutos y 45 segundos de duración, se ve cómo Lorella Palmer, una joven británica de 23 años, expresa a todos sus seguidores que "no necesita hijos para sentirse realizada como mujer" y comienza a detallar las razones que la llevan a tomar esa decisión.

La modelo y empresaria enumeró sus motivos: "Soy egoísta, los hijos son caros, la imagen de mi cuerpo, el mundo es un lugar malo y la salud mental", fueron los primeros cinco que narró y que ya dejaba impactado a más de uno de sus seguidores de la plataforma china de TikTok.

Asimismo, expresó que logró graduarse como abogada de la Universidad de Portsmouth, por lo cual prefiere pasar dedicándose a su vida profesional y seguir estudiando, recalcando que tener hijos "le quitarían tiempo".

Las madres no reciben crédito

También aclaró que las madres no son reconocidas por el esfuerzo que hacen educando a sus hijos y son los hombres quienes reciben la mayoría de halagos y créditos.

"Traumas familiares, lo desordenados que pueden ser, odio la televisión para niños, son molestos, no quiero", terminó expresando Lorella en el video que logró obtener alrededor de 2 millones de reproducciones.

Después explicó: "Simplemente, ellos están viviendo su vida, están siendo niños, ¡pero yo tengo ganas de usar vestido y no preocuparme si me van a ensuciar! No me gusta ese desastre, aléjate de mí".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó controversia, causando que cientos de personas no dudaran en mostrarse en contra de ella expresando que los hijos son lo mejor que les pasó en la vida. Sin embargo, también aparecieron usuarios que la apoyaron recalcando que tener niños "no garantizaba la felicidad".

"Totalmente de acuerdo. Grítalo, nena", "Normalicemos a las mujeres que no quieren tener hijos y a la gente que no lo cuestiona", "¡Cada vez que digo que no quiero tener hijos la reacción inmediata es negativa!", "no eres egoísta, eres consciente de ti misma", "tengo mucho para dar", "en unos años cambiarás de opinión", "estoy de acuerdo con todo esto, pero todavía quiero tener hijos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter) tras conocer cómo una joven abogada explicaba las 10 razones que la llevaron a tomar la decisión de nunca tener hijos.