¡Sorprendente! Joven contrata helicóptero para pedirle matrimonio a su novia

19/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No escatimó en gastos! Un joven no tuvo mejor idea que alquilar un helicóptero para el día en que le pidió matrimonio a su novia, lo cual sorprendió gratamente a la mujer y según se informó en el video que se ha vuelto viral en redes sociales, ella aceptó la romántica y costosa propuesta.

Pedida de mano original

En internet se han visto miles de pedidas de mano románticas, donde los protagonistas son los novios, sin embargo, esta vez el acto fue el que se llevó toda la atención.

El video fue publicado por el usuario José Salvador (@josesalvador128), quien al parecer es un piloto de helicópteros, pues en su perfil de TikTok muestra varios video donde están pilotando, así como también el aterrizaje y despegue de varios helicópteros.

El material audiovisual muestra como José y su novia fueron a cenar en lo que parecer ser un exclusivo restaurante en uno de los edificios más altos de la ciudad; acto seguido, apareció un helicóptero se posicionó cerca al ventanal y llevaba un letrero LED que decía "¿Te quieres casar conmigo?".

Se pudo ver que la mujer estaba impactada ante la magnitud de la sorpresa, pues se lleva las manos a la cara en señal de incredulidad y emoción. Aunque no se muestra el momento en que ella le dice que si al joven; la descripción aclara que la respuesta fue positiva. "She said YES".

¿Cómo reaccionaron los internautas?

El video se ha vuelto viral en TikTok, acumulando 77 mil 'me gusta' y casi un millón de reproducciones, además, los internautas no tardaron en expresa su sorpresa mediante comentarios por tan original pedida de mano.

"Si no me lo pide alguien así no acepto nada", "Yo misma me iré a pedir matrimonio", "Como que ahora mis estándares subieron", "El piloto estaba preguntando si aceptó la propuesta para ver si bajaba", se lee en comentarios del TikTok.

Caso similar

En otro video de TikTok se puede ver que una pareja está parada sobre una enorme roca a la orilla de una paradisíaca playa de agua turquesa; es así que, el joven acaricia de forma sugerente a su novia para luego ponerse frente a ella e intenta arrodillarse para hacer la pedida de mano.

Sin embargo, todo salió mal porque parece que la roca estaba resbalosa y el hombre cayó al mar después de golpearse fuertemente; esto no fue impedimento para que logre su cometido, ya que unos instantes después, sale del mar, logrado así pedirle matrimonio a su novia, quien aceptó y luego se dieron un beso.

Es así que, las pedidas de mano pueden resultar muy llamativas, como el joven que contrató un helicóptero para proponerle matrimonio a su novia.