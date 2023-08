¡Sorprendente! Paciente es captado grabando TikTok mientras estaba internada en el hospital

TikTok se ha vuelto una fuente inagotable de videos virales, los cuales cada vez sorprenden más, y esta vez, fue el turno de una joven, quien pesar estar internada en el hospital se puso a grabar videos para la plataforma china.

El video pertenece a la usuaria Alondra Castro (@alondracastro252), quién reveló en la descripción del video que la persona en el mismo, es su hermana.

El material audiovisual está acompañado con la canción "Si yo me le pego" de la cantante mexicana Bellakath, quien también se volvió muy famosa en el 2021 por su canción "La gatita".

El video empieza mostrando la sala de internamiento de un hospital y al parecer fue grabado desde una camilla. Mientras en algunas de ellas, habían personas que estaban durmiendo o descansando, una joven que llevaba buzo rosa y polo negro, tenía el celular frente a ella y empezó a moverse al ritmo de la canción mencionada anteriormente.

Incluso, se ve cuando una enfermera pasa detrás de la chica que está grabando videos, pero no le dice nada y solo esboza una ligera sonrisa, posiblemente al ver que su paciente tiene buen humor y está recuperándose.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales como TikTok, ya que hasta el momento, cuenta con 96 mil 'me gusta', más de 3 mil comentarios y poco más de un millón de reproducciones.

Asimismo, los internautas se mostraron muy divertidos con el video, ya que se animaron a dejar sus comentarios en los que destacaban la gran actitud de la paciente.

"Cuando me esté muriendo no diré nada pero habrán señales", "Está haciendo su TikTok y el otro ya le ganó en publicarlo", "Pongan el nombre para seguirla", "Enferma pero no derrotada", "Actitud para lo que le está pasando, eso le ayuda a recuperarse", se lee en los comentarios del video.