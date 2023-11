¡Sorprendente! Pasarela de los 7 enanos de Blancanieves asombra a las calles de Cusco: "Otra cosita"

31/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok se hizo tendencia un video donde se ve a 7 personas vestidas como los enanos de Blancanieves paseando por las calles de la ciudad del Cusco.

"Mejor que el live action"

El clip viral con la descripción: "Qué rico Halloween" le pertenece a la cuenta @haroldolivares5 y nos muestra la entrada apoteósica de los 'personajes diminutos' que acompañaban a Blancanieves en el bosque, según el cuento clásico, en una zona de la Ciudad Imperial.

No cabe duda que escoger el disfraz perfecto para esta noche puede ser algo no tan sencillo para algunas personas. Quizá, porque no están acostumbrados a hacerlo o por otra situación particular.

Sin embargo, en TikTok se ha viralizado la vestimenta de 7 personas que representaban a los enanitos de Blancanieves. Según las imágenes grabadas por un usuario, cada uno de ellos hace su ingreso al ritmo de la canción "Ay ho" de la película de 1937, basada en un cuento de los hermanos Grimm.

La caracterización era tan similar a la del cuento infantil, que la gente que se encontraba caminando por esa avenida no dejó de verse sorprendida. El primero y el segundo iban vestidos con unas túnicas rojas, además de portar una lámpara y un pico; el tercero lucía una ropa naranja y como instrumento uno similar al anterior. El cuarto, quinto y sexto iban vestidos con disfraces oscuros y, el último, con ropa de color verde claro, aparentando ser de menor edad en relación a los demás, porque no tenía barba.

La gente no dudó en hacerse a un lado para verlos desfilar. Los hombres de diminuta estatura danzaban sincronizadamente al ritmo de 'Ay ho', de un lado hacia el otro, moviendo ligeramente sus cabezas y con pasos a modo de 'saltos a dos tiempos' en el aire.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de 25 segundos no tardó en viralizarse, por lo que hasta el momento cuenta con 172 mil visualizaciones, 6081 me encantas, 110 comentarios y 653 guardados.

Las reacciones a este momento viral fueron de las más ocurrentes y también de valor a la ciudad del Cusco y su gente: "Falta Blancanieves", "ese es el espíritu, que nunca muera el niño que tenemos dentro", "Cusco es otra cosita", "Cusquito es otro level, sube el disfraz de la caja de cerveza", "muy bonita iniciativa", "Cusco es lo mejor en todo", "genial los enanitos".

De esta manera, 7 personas se hicieron viral al vestirse como los enanos de Blancanieves en la Ciudad Imperial. Los cibernautas no dejaron de elogiar la creatividad de su gente.