¡Sorprendente! Perrito usa sus habilidades para abrir una reja y usuarios enloquecen

En las redes sociales encontramos mucho contenido referido a mascotas. En esta ocasión, un perrito se volvió viral tras utilizar sus habilidades y lograr abrir una reja de gran tamaño.

Es sabido que los perritos son seres vivos bastante hábiles e inteligentes. Ellos tienen la capacidad de aprender diversos trucos que, indudablemente, causarán sorpresa a más de uno. No obstante. si hablamos de sus ocurrencias, también se llevan el premio al primer lugar.

Esta vez, un perrito de raza mestiza causó gran asombro en TikTok por la forma en la que pudo abrir una reja y entrar a su hogar. Tal parece que el can había sido entrenado para estos casos de emergencia.

En el material audiovisual de 11 segundos de duración, se observa como la mascota intenta ingresar a su hogar pero una enorme reja con barrotes gruesos se lo impiden.

Ante ello, el perrito se para en dos patas y utiliza las otras para poder mover el pesado cerrojo y tras darle varios movimientos, logra la acción e ingresa inmeditamente a su destino. Sin duda, muchos usuarios se sorprendieron al verlo pues, son muy pocos los animales que adoptan este tipo de habilidades que, no son imposibles pero toman tiempo en aprender.

El video titulado 'Cuidado con el perro. Bueno, menos mal hay rejas' se volvió inmediatamente viral. Hasta el momento, cuenta con más de 270 'me gusta', una gran cantidad de comentarios y un total de 6 mil reproducciones en la plataforma china de TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al video viral, dejando una infinidad de divertidos comentarios sobre el curioso perrito de raza mestiza que, con su habilidad para abrir una enorme reja, le sacó más de una sonrisa a quienes vieron el clip audiovisual.

"Qué hermoso", "Qué inteligente perrito", "Ellos aprenden grandes cosas si se les enseña", "Sorprendente", "Qué asombroso", "Se lo enseñaré a mi perro", "Firulais: Nada me detendrá", "Firulais: ¿Pensaste que no iba a salir?", "Firulais: Adiós, ahí se ven", "Firulay: Ah, si piensas que no puedo salir, ya verás", fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios que se toparon con el video viral.