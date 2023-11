¡Sorprendente! Vendedora de canchita es captada comiendo los productos antes de entregarlos

En las últimas semanas, se han hecho virales varios casos de vendedores que tienen malas prácticas. Esta vez, apareció un nuevo video en el que una vendedora de canchita estaba comiendo de los mismos productos que más tarde ofrecería a los asistentes a un evento.

El clip fue publicado en TikTok por el usuario Sergio Edu Gómez, quien a forma de broma lo tituló como "Mi primera chamba" en referencia al audio que se volvió viral en la plataforma china desde hace algunos meses.

En el video se puede apreciar que una señora llevaba una caja de plástico en la que tenía varios paquetitos de cancha. Al parecer, el video fue grabado en un evento de fútbol, ya que hay varias personas que están esperando frente a un campo deportivo.

Lo más sorprendente fue cuando la mujer empezó a coger varias canchitas que estaban en la parte de arriba de las cajas y se la comió. Sin embargo, lo más sorprendente es que no solo ella estaba comiendo de los productos que posteriormente venderían, sino que había una persona al lado que también lo hizo sin que ella se inmutara.

Contrario a otros casos que se presentaron en las últimas semanas, donde los internautas expresaron su indignación completa; este video generó comentarios graciosos, pero algunos también hubieron algunas personas que la criticaron.

"Pónganle el audio de mi primera chamba", "Poquitas de todas, para que no se vean". "No puedo criticarla, porque en mi primera chamba en un restaurante me comía las papas fritas", "Es que mientras no las compren son de ella", "Estaba pasando control de calidad". "Por eso no me gusta comprar nada", escribieron en redes.