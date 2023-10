¡Sorprendió! Perro causa sensación al 'tapar goles' como un profesional: "En su otra vida fue arquero"

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El deporte rey tiene nuevo representante. Esta vez, un perro causó sensación en la plataforma china con su manera de 'tapar goles' como si fuera un profesional. ¿Pudo haber sido arquero en su vida pasada?

"¿Reencarnación?"

El clip viral titulado: "Este perro fue portero en su otra vida. El mejor" le pertenece a la cuenta @wladimirogarban1 y nos muestra las mejores actuaciones de un can frente a la portería.

Si bien es cierto, las mascotas son animales entrañables y grandes compañeros de vida. Sus habilidades para algunas cosas no dejan de sorprendernos cada vez más.

En esta ocasión, un can demostró su destreza para 'tapar goles' al lado de su dueño. Su particular forma de 'hacerse de la pelota' y evitar que ingrese a su arco, ha generado todo tipo de reacciones y comentarios.

Según las imágenes registradas por un usuario de la plataforma china, el encuentro deportivo es en una losa de un barrio, donde se han reunido una persona adulta y unos jóvenes. Lo que aparentemente puede indicar que es un entrenamiento lo que se encuentra sucediendo en esos momentos.

La acción sigilosa y concentrada del can hace que se fije en todos los movimientos de la pelota y tome partido hacia el balón: coge con la boca y lo lleva donde su dueño (el DT).

Otra 'gran atajada' se dio cuando desde el lateral derecho un chico intentó anotar en el arco; sin embargo, 'Oliver Can' lo detuvo con una certera atrapada de la pelota en el aire.

En la tercera parte del partido, el peludito no esperó que los futbolistas llegasen al arco, se metió a quitar de frente el balón ante la mirada sorpresiva de los atacantes del conjunto opuesto.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video de un minuto y 24 segundos se difundió rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 107.3 mil me encantas, 1 709 comentarios y 7 776 guardados.

Los comentarios hacia este momento viral no tardaron en aparecer y muchos de ellos no dejaron de elogiar las habilidades del canino: "El perro arquero no existe, el perro arquero", "soy tu fan número 1", "el mejor portero y el más bello del mundo", "el Dibu perruno", "genial contratado para el campeonato de mi barrio", "arquerazo ese Firu", "Oliver Can, lo máximo convocado para el siguiente partido (de Perú)".

De esta manera, las grandiosas habilidades de un perro para 'tapar goles' como un profesional se hicieron tendencia en la plataforma china.