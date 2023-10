"Su corazoncito sufre": Perrito conmueve al despedirse de su dueño en su funeral

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde un perrito se robó los corazones de todos por ser visto triste sobre el ataúd de su dueño durante su funeral, demostrando así el gran amor que le tuvo en vida.

Los animales como los perritos son conocidos por ser los más leales y tiernos con sus dueños, por lo cual, la escena quebrantó y provocó sentimientos encontrados en muchos internautas.

En el material audiovisual, de solo 20 segundos de duración, se ve cómo el adorable canino acompaña a una gran multitud de personas, que llegaron hasta una casa y rompen en llanto por perder a una personal especial en sus vidas.

El perrito de color negro se encuentra sobre el ataúd de su dueño y su rostro refleja una gran tristeza por haber perdido a su compañero de aventuras y quien siempre le dio el mejor trato y en especial, mucho amor y cariño. Las imágenes compartidas también lo muestra aullando por el dolor de su pérdida.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la escena y algunos indicaron que lloraron al ver cómo el perrito nunca se apartaba del ataúd de su dueño. Por otro lado, otros se preocuparon por el futuro del can al sufrir la pérdida de su propietario y pidieron que no lo dejen solo y muchos lo abandonen a su suerte.

"Yo estoy llorando ¿y tú?", "qué dolor, por favor no lo abandonen, denle mucho amor", "ellos sufren sin entender nada, los animales sufren demasiado con la partida de sus seres amados", "si quería a su perro era buena persona", "creo que las personas superan, pero ellos nunca y peor si no encuentran otro hogar", "Dios me dé muchos años más, no debo partir aún porque no quisiera dejarte solo hijo mío", "su perrito lo extrañará mucho", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.