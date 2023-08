Su pareja le hace berrinche en la calle, pero peruano reacciona de forma peculiar: "Yo pobre y solo"

31/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, muchas parejas buscan la forma de demostrar todo su amor y lo que están dispuestos a soportar para mantener estables sus relaciones, como el caso compartido por @gavi_1203, en la famosa plataforma de TikTok, cuando una mujer le hacía berrinche a su novio en plena calle y él se mantenía a su lado.

Mujer hace berrinche

En el material audiovisual, de solo 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven transitaba por las calles de Junín, y se percató de una escena protagonizada por una pareja, donde la chica le hacía un berrinche a su novio sin importarle el qué dirán.

Siente envidia de la pareja

La chica aparecía sentada en el piso y comenzaba a 'patalear' mientras que su novio trataba de hacer que se levante, sin tener buenos resultados. Incluso, su novio hacía como que se retiraba del lugar, pero no podía dejar sola al "amor de su vida", generando que el joven tiktoker que presenciaba la escena indicara que sentía "envidia" de su relación.

"¡Qué envidia! Algún día voy a tener una relación así. Yo pobre y solo, mientras todos con sus parejas. ¡Qué lindo el amor!", se escucha decir al tiktoker en el clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de 1 millón de reproducciones, así como 6 mil 'me gusta' en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aprovechar en contar sus mejores anécdotas y experiencias similares que vivieron al lado de sus respectivas parejas.

"Solo me queda ser espectador", "el mío me deja, ja, ja, ja", "yo hago mis berrinches a mi flaco", "eso dicen ahora, pero cuando ya pasa seguido no es bonito", "siempre espectador", "ja, ja, ja recuerdo a mi esposo le hice un berrinche en plena calle y me puse a caminar mientras me decía: 'sube a la moto'", "yo también quiero ese sueño", "si hago eso me dejan botada ja, ja, ja", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven hacía berrinche a su enamorado en plena calle, generando que un chico que los observaba a lo lejos sienta envidia de su relación.