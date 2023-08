"Su sueño americano": Joven viajó a EE.UU. para aprender inglés, pero terminó casándose

10/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes buscan capacitarse y mejorar sus conocimientos en distintas áreas, como el caso compartido por Sonia, una mexicana, que decidió viajar a Estados Unidos para mejorar su inglés y así obtener nuevas oportunidades de trabajo, pero en el camino encontró el amor.

Buscaba mejorar su idioma

En el video compartido en su cuenta @soniapaola_, en la famosa plataforma asiática de TikTok, la joven mexicana sorprendió a todos sus seguidores al señalar que decidió viajar a tierras norteamericanas para tener mejores proyectos y mejorar un segundo idioma, que actualmente es muy requerido por distintas empresas para conseguir un puesto de trabajo.

Encontró el amor

En la escena se ven imágenes de cuando llega a EE.UU. y se encuentra feliz por su nueva etapa de vida, pero lo que llamó más la atención fue la siguiente fotografía donde se le ve casándose con un joven norteamericano, luciendo su mejor vestido y emocionada por dar un paso importante frente al altar y ante Dios.

"Solo será un año para mejorar mi inglés y tener un mejor trabajo después", se lee en la breve descripción del clip que ha logrado alcanzar alrededor de 622 mil reproducciones, 60.900 'me gusta' y miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros señalaron que no deje de lado sus sueños profesionales y siga mejorando su idioma y metas.

"Encontró el amor de su visa", "el verdadero sueño americano", "también me pasó", "yo al mes de llegar a EE. UU.", "me pasó lo mismo, yo solo venía de compras, ahora soy ciudadano", "mejoró nivel máster", "tutorial", "la green card", "el amor de tu visa", "aplicó la de el amor de mi visa", "el verdadero: apostemos, apostemos que me caso", "no importa si fue realmente amor o fue la oportunidad de ambos lo que importa es que se viva el momento mientras no se haga daño", "¡buena suerte!", "siempre espectadora, nunca protagonista", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en redes sociales al ver cómo una joven mexicana viajó a Estados Unidos para mejorar su inglés y conseguir nuevas oportunidades de trabajo, pero terminó casándose con un chico estadounidense que le robó el corazón.