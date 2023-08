"Suéltame que quiero jugar": Perrito causa furor tras meterse a la cancha y paralizar el 'Muni' vs Sport Boys

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El momento del campeonato. Los jugadores de Deportivo Municipal y Sport Boys disputaban un intenso partido en el estadio Iván Elias Moreno de Villa El Salvador sin imaginar que el partido tendría un invitado especial: un perrito que se robó el show tras ingresar al campo y paralizar el duelo.

Los hechos ocurrieron este domingo en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura en uno de los partidos con más expectativa de la fecha.

Sin embargo, los asistentes de este encuentro, que acabó en victoria rosada, se dieron con la sorpresa de que un pequeño can también quería ser parte de este importante juego por la parte baja de la tabla de la Liga 1.

'Firulais' se metió al campo

Apenas inició la segunda mitad, el popular 'Firulais' aparecería en escena. Y es que cuando el cronómetro marcaba el primer minuto de juego de la etapa complementaria, las cámaras lo captaron acercándose a la zona donde se disputaba el partido.

Gracias a las imágenes de Gol Perú, los usuarios pudieron observar que el can, de tamaño pequeño y un color marrón, entró trotando al gramado del Iván Elías Moreno. Según la información de la reportera de campo, la mascota había ingresado por el hueco de una de las tribunas.

Tuvieron que sacarlo entre dos

Tras notar su presencia, el árbitro del partido decidió paralizar el 'Muni' vs Sport Boys. Para poder continuar, el perrito debía ser retirado del campo de juego.

Por esta razón, el jugador de Sport Boys, Eduardo Uribe, se acercó para cargarlo y dárselo a uno de los recoge pelotas para que lo retire del cancha.

"Déjenle que quiere jugar"

Este video, publicado en las redes de Gol Perú, ya es viral en las redes sociales. A menos de 24 horas, ha superado las 100 mil visualizaciones y está cerca de alcanzar los 7 mil comentarios.

Además, el hecho ha suscitado diferentes reacciones entre los internautas, quienes no pudieron evitar reír con este divertido momento.

Según algunos de los usuarios, el perrito solo quería jugar, por lo que lo calificaron como el mejor jugador del partido.

"El perrito diciendo: 'Suéltenme que quiero jugar", indicó una cuenta.

"La mejor parte de la Liga 1", agregó otro.

De esta manera, el partido Municipal vs Sport Boys registró este particular episodio que ha causado más de un sonrisa en los hinchas de la Liga 1, quienes no pudieron evitar reírse de la irrupción de 'Firulais' en el encuentro.