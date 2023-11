Supermodelo peruana revela que fue discriminada en las pasarelas de New York: "Me vendían como exótica"

Juana Burga, una de las supermodelos más reconocidas, es de nacionalidad peruana, y en una reciente entrevista, contó que cuando llegó a Estados Unidos para participar en la 'New York Fashion Week' fue discriminada por diversas agencias, ya que en vez de presentarla como peruana, la trataban como "exótica".

Es sabido que, el mundo de la moda es uno de los más competitivos y difíciles debido a que cada año ingresan al mercado una gran cantidad de chicas, quienes aspiran a convertirse en las nuevas Gisele Bündchen o Noami Campbell, pero eso ese sueño es complicado, porque no todas logran impactar a las marcas de lujo.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Jesús Alzamora, nuestra compatriota contó que en la industria de la moda solo prestan atención a las mujeres blancas o negras, por lo que ella representaba un desafío para las agencias que la contrataron.