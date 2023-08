¿Sus prioridades? Joven revela que fue a una cita y el chico la ignoró por ver partido de fútbol

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los jóvenes aprovechan en dar a conocer sus experiencias de vida y relaciones amorosas en las redes sociales tal como el caso de Lorena Castilla, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde reveló que su cita la decepcionó por completo al preferir ver un partido de fútbol durante su cena.

Desilusionada con su cita

En el primer video, de tres minutos de duración, se ve el preciso momento en que la joven comenzaba a detallar cómo hizo "match" con un chico colombiano sin revelar su nombre. Confesó que al principio no quería verse con él en persona; sin embargo, ante su insistencia decidió aceptar, sin imaginar lo que le esperaba.

"Yo nunca había salido con nadie en un app de citas; sin embargo, una ocasión hice match con un colombiano en Bumble, la verdad se me hizo guapo. Total el mismo día que estábamos hablando el güey ya me quería ver", expresó la joven ante sus seguidores de la plataforma china.

Luego explicó que el joven colombiano le pidió que se vieran en su casa, a lo cual aceptó y fue en su propio auto a verlo. "Yo no sabía que nos íbamos a ir en mi coche, pero en la primera cita yo llevé chaperones, fuimos a comer, y lo primero que el güey hace es preguntarle a la recepcionista que si puede poner el fútbol de Colombia en la TV", comentó.

La condicionó

Lorena siguió contando que el muchacho le advirtió que no le iba a prestar atención mientras duraba el partido, porque era muy importante para él, ella pensó que era una broma, pero no, el chico sí la ignoró en toda la cita, dejándola totalmente consternada.

En una segunda parte, la joven señaló que al medio tiempo decidieron pararse e irse del lugar para luego llevarlo de regreso a su casa.

"Osea fui por él a su casa, lo llevé a comer y finalmente lo traje de regreso y para variar y no me invitó nada. En el camino me quería besar. Seis meses después me manda mensaje como si nada y me dijo si quería salir, pero lo bloqueé", explicó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en dar palabras de aliento a la joven por encontrar un chico con "malas intenciones", ya que Lorena detalló que su cita le condicionó su atención si es que ella aceptaba tener relaciones con él.

"Amigas solo 1% de las personas valen la pena en apps, sáltense esa parte socialicen y busquen en la vida real", "aprendí a no volver a aceptar citas tan rápido", "apenas me dijera eso del fútbol yo sin explicaciones me levanto y me voy", "señales de que si en vato es un súper intenso no es ahí", "que te quieran ver el día que empiezas hablar es red flag", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras conocer la historia viral de Lorena Castilla, quien se mostró molesta con su cita por ignorarla por un partido de fútbol.