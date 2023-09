¿Tarde para llegar al trabajo? Joven revela su truco mejor guardado utilizando el Metropolitano y estar puntual

16/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok es el rincón donde se pueden encontrar videos hilarantes, de cocina, maquillaje y hasta consejos que nos pueden salvar de un apuro repentino. Ese es el caso, de un joven que reveló su truco mejor guardado para llegar temprano a su centro de trabajo utilizando el Metropolitano.

¿Lo sabías?

El clip viral titulado: "Siempre usas el Metropolitano, pero esta vez te quedaste dormido, tranquilo" le pertenece a la cuenta @jacobyjaegsr27 y nos muestra, el preciso momento, en que un joven hace su ingreso al terminal Naranjal en medio de la hora punta, donde hay largas colas y viajar pareciera algo desesperanzador.

El tiktoker cuenta a sus seguidores que se encuentra tarde para llegar a su trabajo que queda por la Estación Benavides o Angamos, y tomar el Expreso 3 a esas alturas es casi imposible.

Son las 7:15 a. m. y la cola es inmensa en la estación principal del cono Norte de Lima del servicio del Metropolitano por lo que sugiere que vayan a la cola del Expreso 2, aunque de por sí sea complicado porque se tendría que cruzar el gentío abundante de esos momentos.

Una vez llegado al terminal y abordado el bus, dijo que en 20 minutos se estaría llegando a la Estación Central donde tendría que hacer un transbordo hacia el Expreso 6. Luego, mencionó que en 15 minutos se encontrará en la Estación Benavides, por donde posiblemente queda su centro de labores.

Finalmente el muchacho que narró su experiencia tomando esta ruta calculó que aproximadamente habría invertido 40 minutos de tiempo en viajar desde la Estación Naranjal hasta su destino.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Como era de esperarse el corto se viralizó rápidamente en los aplicativos y cuenta hasta el momento con 3 804 me encantas, 85 comentarios y 436 guardados.

Algunas respuestas del viral no dejaron de bromear con la situación: "ya nos expusiste, ahora las colas se llenarán", "los que sabemos las reales rutas del Metropolitano somos otro level pe", "el tiempo que ahorras en tráfico te lo gastas haciendo cola esperando el bus".

Otros, explicaban otra manera de llegar temprano: "no sería mejor ir hasta Izaguirre e ir con el Expreso 6?", "para ir directo a Angamos Expreso 3, en 5 minutos estoy en el Metropolitano, claramente en la fila de parados", "yo me tomo bus hasta metro de Izaguirre y camino hasta la estación donde sale el EXP 6 vacío y no hay tanta cola. Ahora llego más rápido".

De esta manera, un joven se hizo tendencia en TikTok al revelar el truco mejor guardado para llegar temprano al trabajo utilizando el Metropolitano.