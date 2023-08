Taxista revela su secreto para ganar casi 7 mil soles al mes: "No llegué a mi meta de 8 mil"

Miles de personas se desempeñan como taxistas en el Perú y varios de ellos muchas veces se quejan sobre lo difícil que es conseguir buenas ganancias, sin embargo, eso no parece ser problema para un taxista de TikTok, pues reveló que ganó casi 7 mil soles en un mes, aunque su meta final eran 8 mil soles.

En un video bastante motivacional, el conductor de las calles limeñas identificado como Jeferson de la Cruz, contó en el video viral, que ese mes había logrado ganancias de líquidas de 6700 soles trabajando todo el mes de julio; asimismo, destacó que los últimos 4 días tuvo que descansar, ya que su cuerpo estaba demasiado agotado.

Después que en un anterior video publicara sus ganancias del mes de junio, muchos de sus colegas le pidieron que comparta el secreto para generar tal cantidad de dinero, por lo que Jeferson decidió compartir su experiencia.

"A pesar de todo, me siento feliz porque este mes me he superado más que otros meses y estoy recontra contento porque me superado gracias a lo que habla Brian Tracy sobre las 20 preguntas '¿Qué puedo hacer para generar 8 mil soles?', cosa que no he logrado; pero he superado más que otros meses y por esa parte yo me siento demasiado contento". empezó narrando.