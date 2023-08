"Te extrañé, mamá": Madre no duda en correr al encuentro de su hijo en el campo

13/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No importa la edad que tengas, siempre nos alegramos hasta las lágrimas cuando nos volvemos a reencontrar con nuestros seres queridos. Es así como en las redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores como el compartido en la plataforma asiática de TikTok, donde se ve a una madre correr hacia el encuentro de su hijo, quien decidió visitarla en el campo.

Amor de madre

En el material audiovisual subido por el usuario @franklin.erick, se ve cómo las madres siempre estarán felices de volver a ver a sus hijos y más si ellos estuvieron alejados por mucho tiempo debido a distintas circunstancias.

El clip nos muestra cómo una madre se encontraba muy feliz por volver a ver a su hijo y no dudó ni un segundo en correr rápidamente para vivir un emotivo reencuentro con él.

"Mi mamá feliz al verme que llegue a visitar", se lee en la breve descripción del clip demostrando que su progenitora se mostraba conmovida por volver a ver a "su niño", y que siempre se mantuvo preocupada por saber qué ha sido de su vida lejos de ella.

En otros de los videos subidos a TikTok, se ve cómo ambos comparten momentos y actividades juntos en el campo como el cuidado de sus ovejas y no dudan en reiterar los felices que se encuentran por volverse a ver.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas por la escena y aprovecharon en señalar que el amor de una madre es grande y siempre estarán preocupadas por sus hijos, sin importar la edad que tengan.

"Creo que tú debiste correr a su encuentro", "no estoy llorando, tú estás llorando", "cuánto quisiera sentir ese abrazo de mamita", "la felicidad de una madre es única", "mi viejita me espera en el cielo", "qué hermoso, así corría al verme cuando llegaba, me trae recuerdo de mi tierra", "disfrútala y valórala en vida mientras la tengas", "cuánto daría por volver a ver la carita de mi abuelita, el campo me trae recuerdos bellos, nunca te olvides de tu mamita, bendiciones a ambos", "y pensar que algún día dejará de existir esa llamada de mamá", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y fue compartido en otras plataformas como Twitter y Facebook, por ver el emotivo reencuentro que vivieron madre e hijo tras estar alejados por mucho tiempo.