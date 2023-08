"Te metes con él, te metes conmigo": Perrito irrumpió en un torneo de jiu-jitsu para defender a su dueño

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con una insólita y curiosa acción de un perrito al salir al auxilio de su dueño, durante su competencia de jiu-jitsu. De esta forma, muchos seguidores de la plataforma asiática de TikTok donde fue compartido el clip, causó gran revuelo y resaltó el amor de los animalitos hacia sus dueños.

En el material audiovisual, de solo 18 segundos de duración, se ve el preciso momento en que dos jóvenes demostraban sus mejores habilidades en el Campeonato Nacional Open de Chile, en la categoría de 'Brazilian Jiu-Jitsu' sin esperar que un animalito se robara la atención de todos los espectadores del evento deportivo.

Al rescate de su dueño

Los jóvenes se encontraban tirados en el suelo, sin esperar que un perrito apareciera en el escenario para poder ayudar a su amo, que lucía su uniforme deportivo de color blanco.

El fiel amigo de "cuatro patas", apareció en la escena con gran determinación y se detuvo entre los dos luchadores en pleno combate, apoyando sus patas delanteras sobre el luchador en el suelo y posando su cabeza sobre la espalda del atleta al ver que no lograba liberarse de su contrincante.

Amor incondicional

En el momento que el can logró interponerse, el réferi detuvo instantáneamente el combate, pues ya no podían seguir peleando debido a la interrupción del perrito, pero no pudo evitar que todos rieran con la peculiar escena y se mostraron conmovidos por ver que los animalitos siempre saldrán al rescate de sus dueños mostrando su amor incondicional.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se enternecieron con la escena y no dudaron en señalar que los perritos son fieles compañeros que no dudarán en salir al rescate de sus dueños, que los tratan con gran cariño hasta el punto de considerarlos parte de su familia.

"Fue tierno ese momento", "fiel compañero", "el perro: jure protegerte toda mi vida", "el perrito: 'Escúchame, nadie tiene enemigos, no tienes enemigos, nadie merece ser lastimado'", "los más fieles", "perro: ¡no lo toques! ¡es una buena persona!", "¡suélteme, señor, mi hombre está bajo ataque y debo protegerlo!", "qué buen chico", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip, que fue originalmente compartido por la cuenta de @dojoronichile, en Instagram, causó gran revuelo al ver cómo un perrito salió al rescate de su dueño en plena competencia de jiu-jitsu.