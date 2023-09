"Tengo que salir de aquí": Gatito rompe televisor, se esconde y dueños culpan al perro de la casa

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

De no creer. Un gatito está causando furor en las redes sociales luego de que llevara a cabo un "plan malévolo" en su propia casa. Y es que, increíblemente, rompió un televisor y logró que los dueños castiguen al perrito de la casa.

El sorprendente episodio protagonizado por este felino quedó registrado por los cámaras de seguridad del recinto, las cuáles captaron los precisos instantes en los que este hecho, el cual ya es viral en internet, tuvo lugar.

Tengo que salir de aquí

De acuerdo con las imágenes obtenidas, todo empezó cuando el gatito estaba sentado tranquilamente al costado del televisor de uno de los dormitorios. De pronto, con una de sus patitas, tira la tv al suelo para sorpresa de los presentes.

En dicho momento, consciente de lo que acababa de ocurrir, el michi intentó esconderse inmediatamente y logró hacerlo en una de las cajas de cartón que se encontraba en el lugar.

Pero qué hiciste

Cabe decir que el gato de color negro en ningún momento estuvo solo, ya que estaba acompañado de dos perritos. Uno de ellos, dio cuenta de lo que iba a pasar cuando el dueño de la vivienda descubriera que rompieron el televisor.

Por esta razón, se puso de pie rápidamente y, sin pensarlo dos veces, salió por la ventana para que no lo culpen por lo ocurrido.

Sin embargo, el segundo can no tuvo la misma suerte. Y es que, tras ver como sus dos compañeros se escondía y escapaban, el no logró hacer lo mismo. Allí, un hombre entra al cuarto y vio la tremenda "escena del crimen".

¡No puedo más!

El video fue publicado desde la cuenta Martín Carrizo vía Twitter y, en poco más de 24 horas, ya ha sido visto por más de un millón de personas, contando con casi 30 mil likes y 3 mil republicaciones.

Asimismo, la publicación registra más de 100 comentarios, donde los internautas no pudieron evitar mostrarse incrédulos ante lo que habían visto. Allí, aseguraron que, definitivamente, esta escena era cine.

"No puedo más con la risa, escupí lo que cené anoche", dijo un usuario. "La traición del gato era inevitable", agregó otro.

De esta manera, este gatito junto a los dos canes demostraron que las mascotas nunca dejan de sorprender con sus ocurrencias y, esta vez, causó furor en redes sociales luego de lograr que castiguen a un perrito luego tras romper el televisor del cuarto.