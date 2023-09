"Término vivo": Mujer intenta cocinar cangrejo por primera vez y resultado sale mal

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer, madre de familia, estuvo intentando cocinar un cangrejo por primera vez. Sin embargo, el animal no colaboró en la difícil tarea y provocó un gran alboroto en la cocina de la señora.

¡Gran susto!

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes muchas familias publican sus videncias y las comparten con la finalidad de que los cibernautas se sientan identificados.

En esta ocasión, un video compartido en TikTok generó el asombro de muchos al ver como una mujer sacaba un animal de regular tamaño para ser cocinado en una olla con aparente agua hervida.

"Ay Dios mio, cuidado, que no te salpique", se escucha decir en el clip.

En el material audiovisual, de 12 segundos de duración, se ve a una señora con unas pinzas de metal en la mano, sujetando un balde color blanco. Este clip está registrado en la cuenta @andreanation823.

Luego, una de sus hijas ingresa para ayudarla a sacar a un animal marino que es muy consumido en todo el mundo, debido a que su carne contiene una gran cantidad de proteína y calcio.

"Término vivo"

Grande fue la sorpresa de los cibernautas al visualizar un cangrejo de color plomo de gran tamaño, el cual sería la cena de la familia mencionada. La mujer, al borde de la sdesesperación, toma al animal con las pinzas e intenta sumergirlo en una olla de agua hirviendo.

Asimismo, su hija se queda asustada que en vez de ayudar dio varios pasos hacia atrás y salió de la escena. Ni bien el crustáceo tocó el agua a gran temperatura, tomó "vida" y con la ayudad de sus tenazas escapó de la olla, la cual era de un tamaño pequeño, por lo que se le hizo fácil al cangrejo escapar.

Esto provocó los gritos de desesperación de todos los presentes, en especial de los menores. La madre atinó a sumergir de nuevo el animal a su balde de color blanco para que sus familiares se puedan calmar.

Miles de cibernautas comentaron el hecho: "El cangrejo: Hoy no mi ciela, hoy no", "Pero en qué cabeza cabe? un cangrejo vivo y de ese tamaño", "Razones por las cuales no como cangrejo ni langosta", "El cangrejo porque gritan que me asustaron", fueron algunas de las acotaciones.

De esta manera, una mujer intentó cocinar cangrejo por primera vez con la ayuda de una de sus hijas. Sin embargo, el resultado no salió bien y se volvió viral en todas las redes sociales.