"Tiembla Chechito": Joven sorprendió al cantar tema de Flor Pileña por llegar tarde a clases

En redes sociales encontramos los videos más sorprendentes, como el que nos muestra la buena actitud que demostró un joven al momento de cantar el tema de Flor Pileña y bailar para tratar de convencer a su profesora de dejarlo entrar a su clase, tras haber llegado tarde.

Debido a distintas circunstancias, muchos jóvenes no logran llegar a tiempo a sus instituciones universitarias y se quedan afuera debido a las estrictas reglas de sus profesores, pero otros tienen mejor suerte.

En el material audiovisual, de solo 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven llega tarde a una clase y al parecer, su docente se encontraba cansada de ver que sus alumnos cometan la misma incidencia constantemente, por lo cual no tuvo otra mejor idea que pedirles que la convenzan de dejarlos entrar a través de sus habilidades artísticas.

Un alumno tuvo que demostrar a todos sus ganas de ingresar y para ello sacó a relucir lo mejor de su canto al interpretar un tema de Flor Pileña como "Soy para ti", dejando a más de uno de sus compañeros sorprendidos y generando la risa de su profesora.

"Yo he sido tu amiga. Yo fui tu enamorada. Yo, yo he sido tu novia. Yo ahora soy tu esposa. Yo, yo he sido tu novia. Yo ahora soy tu esposa...", se le escucha cantar al joven universitario en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 27 mil reproducciones en la plataforma china.