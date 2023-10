Tiktoker aconseja qué hacer para cuando no sabes qué ponerte: "Aplica la regla del sándwich"

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El don de vestirse bien no solo es para unos cuantos. Así lo hizo saber una tiktoker a sus seguidores donde les brinda algunos consejos para saber qué hacer cuando sientan que ya no saben cómo hacerlo en algún momento de sus vidas.

"Proporciones y perspectivas"

El clip viral titulado: "Tips para cuando no sabes qué ponerte" le pertenece a la cuenta @shallibear y nos muestra las curiosas recomendaciones, de una entendida sobre la moda, en caso alguien necesite saber cómo vestirse en momentos inesperados.

Una creadora de contenido no tuvo mejor idea de aconsejar a sus seguidoras en cómo hacer para lucir siempre bien. En ese sentido, hizo uso de un tip conocido como la 'regla del sándwich".

Sobre este dijo que es sencillo, solo debe fijarse que el color que 'sea el mismo' tanto en la parte superior (polos, abrigos, etc.) e inferior (calzados, medias, pantys, etc.), además, indicó que en la parte del centro se puede variar de matiz.

Asimismo, explicó que es importante que la proporción de tu ropa también sea variada: "Si usas algo oversize (tallas anchas o sueltas) arriba, abajo usas algo más pegado y viceversa", indicó.

En ese sentido dio un ejemplo: "Si usas un topcito (arriba) , abajo usa el pantalón para tiendas, cosas más sueltas", señaló.

También, dijo que es importante darle un toque de color al outfit. Sobre ello aseveró que si bien es cierto se puede usar ropa de un color neutral (negro, blanco, beige o tonos tierra) se puede hacer que destaque el tono con accesorios llamativos, que permitan darle un 'toque' más personal.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video se viralizó rápidamente en la plataforma asiática, ya que, hasta el momento, cuenta con 2 528 reproducciones y cientos de reacciones.

Las cibernautas no dejaron de comentar lo agradecidas que se encuentran con sus recomendaciones, así como también le pidieron alguna asesoría personalizada para otras ocasiones: "la del sándwich la usaba pero no sabía que se llamaba así", "me encantan tus consejos", "¿cómo haría si uso estilo vintage?", "la tendencia oversize es fenomenal, ¿qué accesorios me recomendarías utilizar para utilizar un polo talla xl y que haga juego con el pantalón pitillo?", "¿qué accesorios no recomiendas para usar con ropa de colores neutrales?".

De esta manera, una tiktoker se hizo tendencia al brindar consejos a sus seguidoras para saber cómo vestirse cuando sientan no saber cómo hacerlo.