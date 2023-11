Tiktoker compara cómo la reciben en el extranjero y en la selva cuando llueve: "Experiencia vivencial"

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de experiencias en viajes son de los contenidos más populares en la plataforma china. Esta vez, una tiktoker se animó en revelar cómo la reciben en el extranjero y en la selva peruana cuando llueve.

"Perspectivas"

El clip viral bajo la descripción: "Este Perusalén es lo máximo y mi gente aún más" le pertenece a la cuenta @ximena.lunaa y nos muestra el contraste de bienvenida entre un destino turístico y otro.

Una joven anfitriona se animó a dar a conocer cómo es que la reciben en un país diferente y en una zona de la selva del Perú; sus apreciaciones son claramente opuestas.

Como es de esperarse en otro país distinto al nuestro los mecanismos para la llegada a un lugar es más protocolar y más aún en situaciones de garúa o lloviznas fuertes.

En la primera parte del corto se logra visualizar a la muchacha estar protegida por un techo semicircular, donde ella baja las escaleras sin ningún inconveniente.

En la segunda parte, por el contrario se ve a la misma señorita vivir un radical cambio de escenario, donde no hay nada que la cubra, sino es por su propio gorro que utiliza mientras desciende del vuelo en el que se encontraba. Solo se ve en la parte final de la escalera un plástico azul que funge de techo, que tiene que ser llevado por todos los turistas mientras caminan rumbo al aeropuerto.

Cabe precisar que la música que acompaña a este reel es la famosa canción: "Triciclo Perú" de la agrupación peruana 'Los Mojarras'. Por lo que se deduce, que la joven se inclina más por el recibimiento en la selva de nuestro país que en cualquier parte del mundo.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este material audiovisual se difundió rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 49.9 mil me encantas, 583 comentarios y 2 092 guardados.

Los cibernautas abrieron debate ante las perspectivas de la tiktoker sobre cómo es recibida en dos experiencias distintas: "Nuestros países forjan supervivientes", "qué bacán, vas viviendo la experiencia desde que llegas", "eso se le llama experiencia vivencial", "yo fui a Iquitos, lluvia torrencial no me recibieron así", "en la selva si no te mojas en el aeropuerto, te mojas a cualquier lado que vayas, llueve en cualquier momento es inevitable", "otro motivo más para ir a la selva", "Perú es otro level", "de qué te llevas recuerdos te los llevas".

De esta manera, las perspectivas de una joven tiktoker se hicieron tendencia en TikTok al mostrar que en el extranjero la reciben con protocolos contra la lluvia, mientras que en la selva peruana, no necesariamente; pero a pesar de ello se inclina más por su propio país y su gente.