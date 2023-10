Tiktoker revela cómo reconocer si el billete nuevo de 100 soles que tienes es verdadero: "Detalles"

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los nuevos billetes de 100 soles que tienen la imagen del ingeniero peruano Pedro Paulet, por ser actuales, pueden generar cierta confusión al momento de darse cuenta si se tiene uno verdadero o uno falso. Por ello, un tiktoker reveló a través de su video cómo darse cuenta sobre esta situación particular a la que puede verse enfrentado un ciudadano cualquiera.

"Detalles"

El clip viral titulado: "100 falso, ojo con los detalles" le pertenece a la cuenta @leonidaspercy y nos muestran los tips de un creador de contenido sobre cómo estar seguro si se cuenta, en ese momento, con un billete falso o verdadero.

Cabe precisar que los 100 soles nuevos, con la imagen de Pedro Paulet, entró en circulación desde el 22 de julio de 2021, en plena época de pandemia en el país. Esta se dio como parte de la renovación de las divisas peruanas, que tuvo en agenda a varios personajes de nuestra historia, así como la revaloración de la flora y fauna de nuestro país.

En el caso del billete de 100 soles se reemplazó a la estampilla del historiador Jorge Basadre Grohmann por el ingeniero, Pedro Paulet. Es así que, un tiktoker dio a conocer sus tips para reconocer si uno de estos es original o no.

En primer lugar, comenzó diciendo que el número en el falso es más opaco y el otro es 'más claro', seguidamente sostuvo que las cintas rojas verticales del billete al moverse deberían de cambiar de color 'a verde'.

También, reparó en el relieve de: "Banco Central de Reserva del Perú", que no legítimos, no tienen. Asimismo, señaló en los detalles de la parte de abajo de los 100 soles, en el verdadero se nota 'bien diseñado', mientras que en el falso 'casi no hay'.

Indicó además que al lado de la imagen de Pedro Paulet, la cinta roja, no cambia de color a verde. De la misma forma, la imagen de Pedro Paulet en el falso se nota opaco, mientras que en el original, es muy detallista y clara la imagen como tal.

Otro aspecto que no falla, según la creadora de contenidos es poner los 100 soles a 'contraluz' y verificar la parte blanca del mismo (allí se puede ver la imagen en pequeño y relieve del personaje tal cual el ícono en grande). En el caso de los no legítimos, la cara es prácticamente una caricatura del original.

En la parte de atrás también es notoria la diferencia de los billetes falsos. La tiktoker dijo que la imagen del colibrí, el escudo y los cintillos; en los verdaderos son muy claros y, con mucho detalle, en el caso de los falsos no se ven esas precisiones.

La creadora de contenidos sugirió además verificar en un infrarrojo para notar a cabalidad mayor detalle sobre sus divisas de 100 soles. Los originales salen con detalles específicos y claros; los falsos opacos y lisos.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de ocho minutos y 13 segundos se difundió rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 21.8 mil me encantas y 6 039 guardados.

Los cibernautas no tardaron en dejar sus reacciones ante lo expuesto: "Gracias por el consejo", "importantes datos que todos debemos saber", "sigue creando más contenido como este".

De esta manera, un tiktoker dio a conocer de qué formas se puede reconocer si se tiene un nuevo billete de 100 soles, verdadero o falso. Los cibernautas agradecieron su iniciativa.