Tiktoker sorprende al mostrar sencillo truco para sacar porcentajes: "¿Lo sabías?"

01/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Probablemente una de las operaciones que más cueste realizar a algunas personas sea la de sacar porcentajes. Sin embargo, un tiktoker reveló un sencillo truco para hacerle frente a estos ejercicios de una manera rápida.

"Pruébalo"

El clip viral titulado: "¿Sabías este truco para sacar porcentajes? le pertenece a la cuenta @jucebal y nos muestra la forma más fácil de obtener resultados tras el planteamiento de un ejercicio matemático.

Quizá en la escuela, academia o universidad se te hizo complicado resolver algunos planteamientos de porcentajes, ya que este incluía la aplicación de ciertos mecanismos como 'la regla de tres simple', entre otras.

No obstante, si cuentas con familiares en edad escolar o simplemente te da curiosidad saber sobre este tema, te sorprenderás con la forma sencilla para la obtención de resultados.

El creador de contenidos realizó un corto con cuatro problemas, los cuales procedió a darle una solución rápida y sin complicaciones.

¿Cuál es el 80% de 50?, es el primer caso. Ante este, el tiktoker tomó la decisión de hacer a un lado los ceros y solo enfocarse en los dígitos mayores a este. Es decir en el 8 y 5 y los multiplicó obteniendo 40 como respuesta al porcentaje buscado.

De la misma forma, ante los planteamientos, ¿cuál es el 30% de 80? y ¿cuál es el 40% de 70?, el usuario realizó la misma manera de resolución, por lo que obtuvo como productos finales: 24 y 28.

Sin embargo quedó una operación al aire: ¿cuál es el 90% de 80?, que si se sigue el mismo paso que los anteriores su resultado sería 72.

Cabe señalar que este tipo de solución solo es aplicable para números que terminen en 0. Mucho cuidado con este tip, no es para todos los números.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este video instructivo de tan solo 24 segundos de duración llamó poderosamente la atención de los cibernautas, por lo que hasta el momento cuenta con 264.6 mil me encantas, 2 148 comentarios y 84.4 mil guardados.

Las reacciones ante este novedoso método fueron diversos: "Yo usando con todos los ejercicios la regla de 3 (simple)", "más fácil", "aprendí más rápido que el colegio", "no sirve con todos los porcentajes, por si acaso", "eso es para números fijos", "¿pero qué pasa cuándo no hay 0?", "¿y cuándo el porcentaje es impar?", "me sirve para mi examen".

De esta manera, la peculiar forma de enseñar de un tiktoker para sacar porcentajes, con un sencillo truco, causó revuelo entre los cibernautas.