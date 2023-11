¿Todo por amor? Joven se tatúa el nombre de su pareja en la frente y causa polémica

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una joven decidió tatuarse el nombre de su novio en toda su frente sin esperar ser criticada por sus seguidores.

Muchas personas tratan de demostrar cuánto aman a sus parejas, ya sea con pequeños detalles como flores, chocolates, carteras, billeteras, u otros regalos, pero otros, deciden ir más allá y realizar "una locura de amor".

En el material audiovisual, de un minuto y un segundo de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Ana Stanskovsk, de 27 años, se encuentra en un local donde se realizan distintos tatuajes, pero ella no quiere nada pequeño, sino uno que llame la atención para demostrar todo el cariño que le tiene a su novio.

El tatuador comienza a diseñar el tatuaje en una zona impensada: ¡en la frente! Con letras grandes y tinta negra, debajo de la línea del cabello, la joven obtiene su tatuaje con el nombre de su pareja, Kevin Freshwater.

Ana decidió hacerles frente a las constantes críticas de sus seguidores por su "locura de amor" señalando que el video no era falso y que sí se realizó el tatuaje.

Asimismo, indicó que ama su tatuaje y a su novio y, en caso se termine su relación, simplemente buscará a otro chico que tenga el mismo nombre. ¡No se hace problemas!

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por la acción de la joven, señalando que pronto se arrepentirá de haberse tatuado de esa forma.

"No, esto debe ser una broma", "seguramente esto no es real", "terrible, lo siento", "creo que un fleco se te vería genial", "estaba esperando a que dijeran que es una broma, pero no lo hicieron", "por favor díganme que no es real", "¿qué podría salir mal", "ese Kevin debe 'valer la pena'", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.