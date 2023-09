"Todo un dogtor": Doctora causa revuelo en TikTok al llevar a su perro al serums

14/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es muy habitual encontrar videos de mascotas, ya sea de canes o gatos que nos hacen pasar un momento agradable. Esta vez, se ha viralizado uno donde se observa a una doctora que lleva a su perro a una zona alejada de la ciudad para realizar su serums.

"Sócrates"

El clip viral titulado: "Mi perro en el serums" le pertenece a la cuenta @paulaarnillasb y nos muestra cómo de bien la pasa un perro en una comunidad del interior del país donde su dueña ha ido a realizar trabajo de campo relacionado a su especialidad.

Muchos estudiantes de la carrera de medicina al concluir su etapa en la universidad y graduarse, titularse y colegiarse deciden ir a una zona determinada del Perú para cumplir con su labor social en servicio de los que más necesitan.

Esta muchas veces viene acompañada de ciertos beneficios, entre los que se encuentra poder trabajar para el Estado u optar por seguir una segunda especialidad de la que ya cuentan y así expandir sus saberes y experiencias en torno a ello.

Sea cual fuere la situación en la que se encuentre un joven profesional con gran labor altruista, salir de su status quo le permite explorar contextos a los cuales se sabe manejar muy bien y aplicar lo que sabe en condiciones, muchas veces, extremas que demanden de un alto nivel de calidad de vida y sobre todo salud.

Ese es el caso de una doctora llamada Paula Arnillas que no dudó en presentar a su mascota, un golden retriever, en su travesía en la comunidad donde labora. Al curioso can se le ve muy contento jugando con otros y corriendo por los sendos prados.

También, se le observa intentando cruzar un charco de agua, además de tirarse un 'manguerazo' ante el calor del lugar. En otra imagen, se le mira caminando cuesta arriba de un sendero y, finalmente, llevar un palo entre los dientes al momento de ingresar a lo que 'aparentemente' es su hogar.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el corto generó demasiada atención en los cibernautas. El material audiovisual cuenta hasta el momento con 80.9 mil me encantas, 1 642 comentarios y 2 851 guardados.

Las respuestas al viral, en su mayoría, apoyaban la iniciativa de la doctora y contaban también su experiencia: "En el serums la pasan bacán, mi perro no quería regresar a Lima cuando acabamos", "a mí me regalaron un perrito en mi serums, me acompañó por quince años, ya es un angelito", "yo traje a un gato de mi serums, aquí está en Lima".

De esta manera, una doctora causó sensación en la plataforma china al presentar cómo pasa un día su perro en su serums.