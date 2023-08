"Todo sea por su bienestar": Abuelita recibe un peculiar auricular por sus problemas de audición

28/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los videos más sorprendentes y emotivos, como el compartido por la cuenta de @giangells31, en la famosa plataforma de TikTok, donde una mujer decidió entregarle a su madre un peculiar auricular para que pueda escuchar mejor cada llamada que recibe en su celular.

Buscan su bienestar

En el material audiovisual, de solo 26 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer de avanzada edad sostiene en una de sus manos su dispositivo móvil y con la otra, un 'teléfono' que sirve como auricular para que escuche de forma clara y con más volumen todas sus conversaciones que tiene con sus amigas y familiares.

Recibe teléfono-audífono

Gianella Padilla decidió compartir con todos sus seguidores el regalo que le dio su tía a su abuelita para evitar que tenga más problemas al momento de responder una llamada. En la escena la joven le consulta si es que escucha mejor con su sorprendente regalo, a lo cual la mujer de avanzada edad dijo que "sí".

"Mi abuela es un poco sorda y mi tía le compró un teléfono-audífono", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 696.500 reproducciones, 53.300 'me gusta', en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la iniciativa de la familia para brindar la comodidad y el bienestar de la mujer de la tercera edad. Asimismo, otros internautas pidieron mayores detalles para conseguir el objeto para sus respectivos abuelitos.

"No soy sorda ni abuela, pero quiero comprarlo", "quiero uno, ¿dónde lo consigo?", "¿dónde lo compro?, urgente para mi 'abue'", "quiero uno para que ya no ponga en altavoz sus llamadas", "lo necesito", "buena idea porque los audífonos no los saben usar", "creo que la mayoría de abuelitos sabrían usar este tipo de "audífonos" porque si le das uno normal sería difícil para ellos... bien por tu tía", "para que no pongan en altavoz", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó furor en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una mujer no dudó en hacerle un emotivo regalo a su mamá como un peculiar auricular por sus problemas de sordera.