"Todo por un seguidor más": Chofer colocó anuncio con su cuenta de TikTok y se volvió viral

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores, retos virales, consejos e hilarantes que se vuelven tendencia rápidamente, como el caso del compartido por la cuenta de @wendy_stgo, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde se ve un peculiar cartel que colocó un chofer para ganar un seguidor más.

Colocó su cuenta de TikTok

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven quedó impactada al ver un curioso cartel pegado en la parte trasera del asiento del conductor del bus en donde viajaba. ¿Qué decía?

En el cartel se encontraba escrito la cuenta de TikTok del conductor y pedía que sus pasajeros lo sigan en dicha plataforma china, quizás para convertirse en un gran influencer.

Al quedarse anonadada por la situación, la joven identificada como Wendy no dudó ni un segundo para buscar al chofer en su red social y ver cada uno de sus videos subidos y donde se ve al conductor realizar distintas actividades y retos al lado de su pequeño niño.

"Gran promoción", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones y 162.900 'me gusta'.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir la estrategia del chofer para poder conseguir un seguidor más y convertirse en un nuevo influencer. Por otro lado, otros usuarios aprovecharon en darle algunos consejos para conseguir más suscriptores.

Le dieron consejos

"Ojalá me apoyaran así también", "qué tierno, nueva seguidora", "le funcionó el anuncio", "será que me funciona si lo pongo en mi lugar", "hoy ha nacido un influencer", "hay que seguirlo", "un crack", "siguiendo al conductor tiktokero", "si hubiera puesto un QR ya andaría en el millón", "ya eres famoso", "hay que hacer que llegue a mucho más seguidores", "awww... a mí me pareció tierno", "por seguirlo que te dé 50% de descuento en el pasaje", "yo también quiero vivir ese sueño señor Pool", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó furor en las redes sociales y fue compartido en otros medios de comunicación y plataformas como Facebook e Instagram tras conocer la historia de un chofer de bus que no dudó en colocar un peculiar cartel para que sus pasajeros puedan seguirlo en la plataforma china.